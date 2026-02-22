news

SARONNO- Al termine del pareggio, mister Tricarico analizza la prestazione dell’FBC Saronno, partendo dall’equilibrio della gara:

«È stata una partita molto equilibrata, soprattutto nei primi 70-75 minuti. A onor del vero anche loro hanno avuto due occasioni importanti».

Il tecnico biancoceleste non nasconde un pizzico di rammarico nel finale:

«C’è dispiacere perché negli ultimi venti minuti loro erano in difficoltà dal punto di vista fisico e non siamo stati bravi ad affondare il colpo».

Nonostante ciò, Tricarico guarda il bicchiere mezzo pieno:

«È un peccato, ma è anche vero che quando non riesci a vincere, è importante non perdere. Stiamo portando avanti questa marcia nel girone di ritorno dove probabilmente siamo ancora tra le squadre che hanno fatto più punti, o comunque siamo lì».

Infine, uno sguardo al calendario e al futuro:

«Adesso il calendario gira e incontreremo squadre diverse. Questo non significa che sarà più facile, ma allo stesso tempo abbiamo tutto per cambiare marcia e continuare sulla strada che stiamo percorrendo».