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SEDRIANO – C’è rammarico nelle parole di Danilo Tricarico, allenatore del Fbc Saronno, dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Sedriano. I biancocelesti, due volte in vantaggio, sono stati raggiunti al 48′ della ripresa da un calcio di rigore trasformato dall’ex Schingo, quando la vittoria sembrava ormai conquistata. Il tecnico saronnese riconosce comunque i meriti degli avversari: «Io credo che il pari, per quanto ha fatto il Sedriano, sia giusto, perché è stata una bella partita, gagliarda. È un peccato perché abbiamo preso gol all’ultimo su rigore e nel primo tempo su calcio d’angolo. Magari avremmo potuto prenderlo in altre situazioni, però sono punti davvero pesantissimi e c’è rammarico perché la partita era finita».

Tricarico guarda anche al percorso della sua squadra, sottolineando la necessità di proseguire il lavoro nonostante l’occasione sfumata. «Adesso riprendiamo a lavorare. È chiaro che l’inizio ci porta questo distacco, però la serie è positiva. Oggi sapevamo che sarebbe stata molto complicata e la stavamo portando a casa». Il tecnico invita quindi a voltare pagina, anche in vista dei prossimi impegni: «Adesso c’è da leccarsi un po’ le ferite e ripartire, perché ci aspetta un tipo di partite che dirà molto su quello che siamo».

La partita

Il Sedriano parte forte e all’8′ colpisce un palo con Schingo, ma al 25′ è il Saronno a passare in vantaggio grazie a un diagonale di Ientile. I padroni di casa reagiscono, centrano una traversa con Tomassone e al 32′ pareggiano con Airaghi, a segno di testa su calcio d’angolo. Prima dell’intervallo Vassallo colpisce un palo per gli ospiti.

Nella ripresa, al 13′, lo stesso Vassallo riporta avanti il Saronno, risolvendo una mischia nell’area piccola dopo un’azione di Ientile. I biancocelesti conservano il vantaggio fino al recupero, quando al 48′ Lofoco atterra Schingo in area. L’ex saronnese trasforma il rigore del definitivo 2-2, lasciando alla squadra di Tricarico il rimpianto per una vittoria sfumata proprio nel finale.

Sedriano-Fbc Saronno 2-2

SEDRIANO (4-3-3): Menegoni; Garavaglia (46′ st Quaglio), Vinetot, Airaghi (35′ st Citro), Tomassone; Gianelli, Brugnone (46′ st Celano), Pitissi (21′ st Leone); Schingo, Parrella (35′ st Bonora), Isufi. A disposizione: Gelao, Taccone, Annale, Arisci. Allenatore: Barbieri.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Brambilla (24′ st Tarabbia), Diouck, Scaglione, Renner; Malvestio (15′ st Lazzaro), Schenetti, Ientile (28′ st Favilla); Vassallo (36′ st Serra), Candido (36′ st Lofoco), Giudici. A disposizione: Zadek, Rusyn, Sardo, Cocuzza. Allenatore: Tricarico.

Arbitro: Sivilli di Chieti (assistenti Houjjaji di Treviglio e Guida di Pavia).

Marcatori: 25′ pt Ientile (S), 32′ pt Airaghi (Se); 13′ st Vassallo (S), 48′ st Schingo (Se, rigore).

Note: spettatori 200 circa. Angoli 8-1 per il Sedriano. Ammoniti Scaglione, Malvestio, Brugnone, Favilla, Serra. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

15112026