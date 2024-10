news

SARONNO – Arriva un’altra sconfitta in campionato per il Fbc Saronno nella partita disputata contro la Rhodense nella sera di mercoledì 23 ottobre allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno valida per l’anticipo della diciottesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara che ha decretato la sconfitta dei saronnesi per 0-1, si è espresso ai nostri microfoni il direttore sportivo del Fbc Saronno Andrea Cavallini: “Quinta sconfitta consecutiva per noi, c’è poco da commentare, siamo entrati in campo senza un minimo di anima regalando 45 minuti agli avversari”. Continua il ds saronnese: “Può capitare di perdere ma c’è modo e modo, oggi non è la prima volta che capita di scendere in campo senza anima”. Conclude Cavallini: “Per uscire da questa situazione bisogna lavorare, pedalare senza troppe giri di parole e restare in silenzio”.

FBC SARONNO – RHODENSE 0-1

FBC SARONNO (4-3-3): Barlocco; Ortolani, Fasoli, Bello, Brennici; Favilla (1′ st. Vaglio), Pedrocchi, Alvitrez; Lanzarotti (17′ st. Gatti), Mammetti, Pontiggia (26′ st. Locati). A disposizione Gargarella, Pandini, Sardo, Ciceri, Cabezas, Ferrari. All. Roncari.

RHODENSE (4-2-3-1): Mantovani; Bizzarri, Missaglia, Galbiati (21′ st. Fedeli), Nejmi; Augliera (9′ st. Zaina), Renner; Pedergnana (35′ st. Moltini), Orlandi (21′ st Bettoni), Scapuzzi; Bonacina. A disposizione Catizone, Bentivegna, Moro, Milani, Urso. All. Gatti.