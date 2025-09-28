news

SARONNO- Finisce 2-2 la sfida tra Fbc Saronno e Rhodense, una partita combattuta che ha visto gli ospiti portarsi avanti per primi, prima della reazione biancoceleste capace di ribaltare il risultato fino al 2-1. ù

Al termine della gara, Giuseppe Greco, l’allenatore della Rhodense ha commentato:

“Il primo tempo mi è piaciuto molto, siamo andati in vantaggio e abbiamo tenuto bene il campo. Anche nella ripresa, fino al 2-0 per noi, abbiamo fatto la nostra partita. È inevitabile abbassarsi un po’ dopo aver speso tanto, ma restiamo soddisfatti. Peccato per qualche ingenuità, sul rigore e poi sull’1-2 siamo stati troppo leggeri in marcatura. Nonostante questo, devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una buona partita. Siamo solo all’inizio, ci sono aspetti da migliorare, ma la squadra mi è piaciuta”.

Sul campionato, il tecnico ha aggiunto:

“È un torneo davvero difficile: partite come Saronno-Rhodense possono finire in qualsiasi modo. La differenza la farà la continuità. Credo che entrambe le squadre possano ambire a stare in alto, ma contano i primi cinque posti. Arrivare sesti o settimi sembra un fallimento, ma la realtà è che ci sono tante formazioni ben attrezzate. Per questo bisogna essere bravi e non mollare mai”.

Fbc Saronno-Rhodense 2-2

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco, Ruschena; Moretti (8’ st Serra), Lazzaro, De Vincenzi (8’ st Mondoni); Vaglio (8’ st Alvitrez), Cocuzza, Benedetti. A disposizione Norrito, M’Zoughi, Hasanaj, Corona, Vincenzi, Cabezas. All. Tibaldo.

RHODENSE (4-4-2): De Toni, Comelli (35’ st Bentivegna), Diouck, Bettoni, Nejmi; Fogal (21’ st Ortolan), Arrigoni, Mercurio (21’ st Renner), Selmi; Mancosu (15’ st Locati), Giangaspero. A disposizione Cazzalini, Paleari, Moro, Vairani, Diomande. All. Greco.

Arbitro: Pepe di Lodi (Allegri di Mantova e Fundarò di Lecco).

Marcatori: 14’ pt Giangaspero (Rh), 5’ st Mancosu (Rh), 14’ st Serra (S). 39’ st Cocuzza (S) (rig.).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 4-3 Fbc Saronno. Ammoniti Diouck, Arrigoni, Locati, Giangaspero. Recupero 1-4.