news

SARONNO – L’Fbc Saronno strappa un pareggio prezioso contro la Rhodense al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Dopo essere andati sotto di due reti, i biancocelesti hanno reagito con carattere nella ripresa, riuscendo a rimontare fino al 2-2 e sfiorando addirittura la vittoria nei minuti finali.

A fine partita mister Tibaldi ha voluto sottolineare lo spirito della sua squadra:

“Bisogna dire bravi ai ragazzi, perché hanno messo tutto quello che avevano in campo. Non è facile quando ti trovi sotto di due gol contro certe squadre, e invece nel secondo tempo abbiamo dimostrato qualità e determinazione e abbiamo creato tante occasioni, credendo di di poterla vincere fino all’ultimo. Diversamente dalla gara con l’Arconatese, questa volta ci abbiamo messo qualcosa in più e siamo riusciti a riprenderla. È un segnale importante: questa è una squadra viva, che ci crede e che merita più punti di quelli che ha”.

Guardando avanti, il tecnico ha aggiunto:

“Il campionato è appena iniziato e oggi abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra. Ci teniamo stretta la prestazione del secondo tempo, perché da lì dobbiamo ripartire. Ora ci aspettano sfide difficilissime come Ardor Lazzate e Solbiatese, due delle top del girone. Avremo la settimana giusta per lavorare e prepararci al meglio: quello che è successo oggi in campo deve essere un buon viatico per il nostro cammino”.

Fbc Saronno-Rhodense 2-2

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco, Ruschena; Moretti (8’ st Serra), Lazzaro, De Vincenzi (8’ st Mondoni); Vaglio (8’ st Alvitrez), Cocuzza, Benedetti. A disposizione Norrito, M’Zoughi, Hasanaj, Corona, Vincenzi, Cabezas. All. Tibaldo.

RHODENSE (4-4-2): De Toni, Comelli (35’ st Bentivegna), Diouck, Bettoni, Nejmi; Fogal (21’ st Ortolan), Arrigoni, Mercurio (21’ st Renner), Selmi; Mancosu (15’ st Locati), Giangaspero. A disposizione Cazzalini, Paleari, Moro, Vairani, Diomande. All. Greco.

Arbitro: Pepe di Lodi (Allegri di Mantova e Fundarò di Lecco).

Marcatori: 14’ pt Giangaspero (Rh), 5’ st Mancosu (Rh), 14’ st Serra (S). 39’ st Cocuzza (S) (rig.).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 4-3 Fbc Saronno. Ammoniti Diouck, Arrigoni, Locati, Giangaspero. Recupero 1-4.