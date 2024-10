news

SARONNO – Arriva un’altra sconfitta in campionato per il Fbc Saronno nella partita disputata contro la Rhodense nella sera di mercoledì 23 ottobre allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno valida per l’anticipo della diciottesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia. La Rhodense si aggiudica la partita grazie al goal di Bizzarri firmato al 13′ del primo tempo.

Al termine del match si è espressi ai nostri microfoni l’allenatore della Rhodense Roberto Gatti: “Partita sofferta soprattutto nel secondo tempo, nel primo potevamo segnare un goal in più”. Conclude il mister: “Vittoria meritata, bene noi il primo tempo, meglio loro nel secondo”.

FBC SARONNO – RHODENSE 0-1

FBC SARONNO (4-3-3): Barlocco; Ortolani, Fasoli, Bello, Brennici; Favilla (1′ st. Vaglio), Pedrocchi, Alvitrez; Lanzarotti (17′ st. Gatti), Mammetti, Pontiggia (26′ st. Locati). A disposizione Gargarella, Pandini, Sardo, Ciceri, Cabezas, Ferrari. All. Roncari.

RHODENSE (4-2-3-1): Mantovani; Bizzarri, Missaglia, Galbiati (21′ st. Fedeli), Nejmi; Augliera (9′ st. Zaina), Renner; Pedergnana (35′ st. Moltini), Orlandi (21′ st Bettoni), Scapuzzi; Bonacina. A disposizione Catizone, Bentivegna, Moro, Milani, Urso. All. Gatti