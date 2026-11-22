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SARONNO – Un esordio amaro, domenica pomeriggio, per Roberto Bonazzi sulla panchina del Fbc Saronno. Il nuovo allenatore biancoceleste, subentrato in settimana a Danilo Tricarico, ha visto la propria squadra perdere 2-1 contro l’Academy Calvairate allo stadio Colombo Gianetti, al termine di una partita nella quale i padroni di casa hanno creato diverse occasioni, colpendo anche tre volte i legni. A decidere l’incontro è stata una rete di Checchi al 42′ della ripresa.

Nella video intervista del dopogara, Bonazzi si dice comunque soddisfatto di diversi aspetti della prestazione, soprattutto considerando il poco tempo avuto a disposizione per lavorare con la squadra. «Ero all’esordio e credo che la squadra abbia interpretato bene quello che in questi pochi giorni abbiamo iniziato a fare, un nuovo gioco. Oggi purtroppo il rammarico è il risultato, perché anche nel primo tempo, dal mio punto di vista, ci siamo espressi abbastanza bene».

Il tecnico torna sulle occasioni costruite dai biancocelesti e sulla capacità di reagire al primo svantaggio. «Siamo andati sotto, questa è stata la cosa negativa del primo tempo, nonostante avessimo creato tre o quattro occasioni, magari non limpidissime. Abbiamo colpito anche due pali. Dispiace per il gol subito, ma poi abbiamo recuperato, credo meritatamente». Nella ripresa, dopo una fase iniziale senza particolari sussulti, il Calvairate ha trovato il gol decisivo proprio nei minuti conclusivi. «Nel secondo tempo siamo partiti un po’ in sordina, direi entrambe le squadre. Poi quel gol alla fine non ci voleva. È questo che ci dispiace. Ho visto tutti con la testa bassa ed è la cosa più negativa».

Bonazzi guarda comunque al lavoro da svolgere nei prossimi giorni, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dal risultato della sua prima partita.

«Abbiamo fatto tre giorni di lavoro. Quello che dovevo vedere oggi l’ho visto e ho notato delle cose sulle quali sicuramente lavoreremo in settimana».

Mapelli: «Bravi a crederci fino alla fine»

Soddisfatto il tecnico ospite Alberto Mapelli, che riconosce i meriti del Saronno: «È stata una partita alla pari. Noi abbiamo iniziato meglio, poi loro hanno preso in mano il campo e ci hanno messo in difficoltà».

La svolta, secondo l’allenatore del Calvairate, è arrivata nella ripresa: «Siamo riusciti a gestire meglio il loro possesso e a renderci pericolosi nelle transizioni. Sapevamo che il Saronno si apre molto e che avremmo potuto fargli male. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine».

La cronaca della partita

Avvio aggressivo del Calvairate, ma la prima grande occasione è del Saronno: al 13′ Malvestio conclude una rapida azione offensiva colpendo la traversa. Al 23′ gli ospiti passano in vantaggio con Visigalli, servito da Sow in area piccola. I biancocelesti reagiscono e sfiorano il pareggio con Cocuzza, che di testa colpisce l’incrocio dei pali su cross di Ientile. Al 37′ arriva l’1-1: calcio d’angolo di Schenetti e colpo di testa vincente di Vassallo.

In apertura di ripresa ancora Vassallo protagonista con una mezza rovesciata che il portiere Bassi devia sulla traversa. La partita resta in equilibrio fino al 42′, quando Vingiano, servito da Sow, entra in area dalla destra e mette al centro per Checchi, autore del definitivo 1-2.

Fbc Saronno-Calvairate 1-2

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Tarabbia (24′ st Lofoco), Diouck, Scaglione, Renner; Malvestio, Schenetti (41′ st Lazzaro), Ientile (37′ st Favilla); Giudici (24′ st Brambilla), Cocuzza (30′ st Serra), Vassallo. A disposizione: Zadek, Cabezas, Sardo, Marcacci. Allenatore: Bonazzi.

CALVAIRATE (4-3-3): Bassi; Duca, Peroni, Zangrillo, Di Maggio (43′ pt Leanza); Mannini (24′ st Vai), Passoni (8′ st Vingiano), Trovato; Calabrò (36′ st Checchi), Sow, Visigalli (30′ st Panepinto). A disposizione: Trevisani, Gennaio, Pirri, Agnelli. Allenatore: Mapelli.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (assistenti Missaglia di Monza e Vallorani di Abbiategrasso).

Marcatori: 23′ pt Visigalli (C), 37′ pt Vassallo (S); 42′ st Checchi (C).

Note: spettatori 120; calci d’angolo 4-2 per il Saronno; ammoniti Ientile, Diouck, Peroni e Schenetti; recupero 2′ pt e 5′ st.

22112026