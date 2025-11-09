Calcio Eccellenza, FBC Saronno-Sedriano l’intervista a Imbriaco: “Mancati solo i goal”
SARONNO- L’allenatore del Sedriano, Imbriaco, commenta con onestà la partita persa contro il Saronno: “Quando crei 12-13 palle-gol e poi vedi due calciatori sbagliare, esci sconfitto. Devi accettare il verdetto del campo, ma non si può pensare solo in negativo: la prestazione della squadra è stata super positiva.”
Imbriaco sottolinea come questa gara possa dare motivazione per il futuro: “Venire qui e creare tutte quelle occasioni contro una squadra attrezzata per i piani alti deve darci la forza per continuare sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare sulle situazioni decisive e trasformare queste prestazioni in punti.”
Nonostante la sconfitta, il tecnico si mostra fiducioso per le prossime partite, evidenziando il potenziale del suo Sedriano.
Fbc Saronno-Sedriano 2-1
FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Mzoughi, Lorusso, Hasanaj (14’ st Ruschena); De Vincenzi (39’ st Favilla), Alvitrez, Cabezas; Benedetti (21’ st Moretti), Cocuzza (27’ st Serra), Vasallo. A disposizione Norrito, Lofoco, Favilla, Tibaldo T., Vaglio. All. Tibaldo F.
SEDRIANO (4-4-2): Menegon; Calvio (27’ st Calasso), Ornaghi, Tomassone, Ielmini (17’ st Doldi); Garavaglia, Provasio (42’ st Gioia), Gianelli; Menni, Celano (17’ st Inghingolo), Mammetti (1’ st Turrisi). A disposizione Lincastro, La Mattina, Bonora, Parrella. All. Imbriaco.
Arbitro: Filippi di Rossano (Sivverini di Monza e Donghi di Chiari).
Marcatori: 17’ pt Benedetti (S), 19’ pt Cocuzza (S), 36’ st Provasio (Se).
Note – Spettatori 120. Angoli 6-4. Ammoniti Calvio, Ielmini, Moretti, Alvitrez. Recupero 1-5.