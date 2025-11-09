news

SARONNO- Dopo la vittoria per 2-1 contro il Sedriano, l’allenatore del Saronno, Tibaldo, ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Questa è la dimostrazione del nostro campionato. Oggi prendiamo i tre punti e consolidiamo una classifica importante. Siamo partiti bene, portando subito la partita sul 2-0, ma poi abbiamo iniziato a fare fatica e alcune scelte avrebbero potuto chiudere prima la gara.”

Tibaldo sottolinea la necessità di lavorare durante la pausa: “Finalmente questa settimana ci fermiamo e avremo tempo per lavorare. Alcune situazioni di campo, soprattutto legate a singoli reparti, vanno gestite meglio. La partita è stata difficile, a volte sporca, ma la squadra ha dimostrato carattere e porta a casa i tre punti con tanta soddisfazione.”

L’allenatore guarda avanti con pragmatismo: “Non dimentichiamoci che questa classifica significa che la squadra sta facendo cose importanti. Continueremo a lavorare per migliorare quello che non va bene e crescere ulteriormente.”

Con questa vittoria, il Saronno sale a 19 punti, agganciando la terza posizione, confermando un momento positivo nel campionato di Eccellenza, girone A.