SARONNO – Partita accesissima e ricca di occasioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 18 ottobre allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno tra i padroni di casa del Fbc Saronno e la Solbiatese che si sono sfidati in occasione dell’anticipo della settima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara che ha decretato l’1-1 finale, si è espresso l’estremo difensore del Fbc Saronno Todesco, uno dei protagonisti del match che si è messo in mostra con l’ennesima prestazione fuori dal comune: “Io ho cercato di fare il mio quando eravamo sotto 1-0 per cercare di mantenere la squadra in partita fino all’ultimo. Abbiamo incontrato, secondo me, insieme all’Arconatese, la squadra più forte del girone ed eravamo anche molto in emergenza, quindi diciamo che chi è stato chiamato in causa ha risposto presente.