SARONNO – Partita accesissima e ricca di occasioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 18 ottobre allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno tra i padroni di casa del Fbc Saronno e la Solbiatese che si sono sfidati in occasione dell’anticipo della settima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Al termine del match si è espresso ai nostri microfoni il vice allenatore della Solbiatese Luca Salvalaggio: “C’è tanta amarezza e allo stesso tempo tanta rabbia perché se facciamo prestazioni e non raccogliamo quello che dobbiamo raccogliere vuol dire che non è questione di sfortuna, non attacchiamoci agli alibi, si vede che ci manca qualcosa o dal punto di vista tecnico o dal punto di vista di rabbia, di fame. Continua il vice del tecnico della Solbiatese: “Se fai le prestazioni e non porti a casa quello che meriti vuol dire che la fame e la voglia mancano. Non è che si costruisce in allenamento la fame e la voglia, deve venire all’interno di ogni singolo giocatore”.