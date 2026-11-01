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VERGIATE – Un ritorno fortemente voluto, festeggiato subito con una vittoria. Filippo Todesco, portiere del Fbc Saronno, ha ritrovato la maglia biancoceleste e il posto da titolare nella trasferta sul campo della Vergiatese, conclusa con il successo per 1-0 della squadra allenata da Danilo Tricarico. Nel dopopartita l’estremo difensore non nasconde la soddisfazione per essere tornato nel club dove aveva già disputato un’ottima stagione.

«Le sensazioni sono ottime, ho spinto tanto per tornare perché sento Saronno come se fosse casa mia», racconta Todesco. «Quando ti allontani da casa e poi c’è la possibilità di ritornare, è normale essere contenti. Probabilmente da entrambe le parti c’era l’impressione che quest’estate ci fossimo lasciati con un po’ troppa leggerezza. Quando si è presentata l’occasione, il ritorno si è concretizzato». Il portiere sottolinea anche il valore del successo ottenuto a Vergiate: «Abbiamo vinto su un campo difficilissimo. Credo che sarà molto dura per tutte le squadre che verranno a giocare qui. Sono convinto che il nostro gruppo sia forte, c’è entusiasmo e siamo una bella squadra».

Todesco ritrova diversi compagni della passata stagione, ma anche molti volti nuovi: «Molti li conosco già, gli altri si sono integrati benissimo. Sono veramente contento di aver iniziato questa nuova esperienza con una bella vittoria fuori casa. Speriamo sia di buon auspicio per le prossime partite». L’obiettivo è chiaro: «Cercheremo di scalare la classifica e ritornare dove meritiamo».

Nel video l’intervista completa al portiere del Fbc Saronno.

Su ilSaronno anche la parole del tecnico saronnese, Danilo Tricarico.

E di quello della Vergiatese, Matteo Frontini.

La partita in breve

Il Fbc Saronno ha espugnato il campo della Vergiatese grazie al gol di Ientile al 43′ del primo tempo, arrivato con una deviazione in scivolata su una veloce azione dalla destra. Nella ripresa i padroni di casa hanno sfiorato il pareggio con Casagrande. Finale acceso per un rigore inizialmente assegnato alla Vergiatese e poi revocato e per un successivo presunto fallo di mano nell’area saronnese. Espulsi per proteste l’allenatore di casa Matteo Frontini e il suo vice. Per il Saronno è il sesto risultato utile consecutivo.

Eccellenza girone A, risultati dell’ottava giornata

Academy Calvairate-Assago 2-1; Besnatese-Rhodense 2-3; Legnano-Barona 2-2; Lentatese-Aurora Cantalupo 1-5; Tribiano-Caronnese 3-1; Vergiatese-Fbc Saronno 0-1; Ardor Lazzate-Baranzatese 0-1; Sedriano-Magenta 2-2.

Classifica

Rhodense e Legnano 20 punti; Baranzatese 19; Caronnese e Barona 14; Tribiano 13; Sedriano e Fbc Saronno 12; Academy Calvairate e Vergiatese 10; Aurora Cantalupo 8; Lentatese 6; Besnatese e Magenta 5; Ardor Lazzate 4; Assago 2.

01112026