news

SARONNO – Non cerca attenuanti Danilo Tricarico dopo il pesante 4-0 subito domenica pomeriggio dal “suo” Fbc Saronno sul campo della Caronnese nella prima giornata del campionato di Eccellenza. Nella videointervista del dopopartita, il tecnico biancoceleste usa parole molto dure per descrivere la prestazione della sua squadra. «Abbiamo fatto una figuraccia che la società non merita. Tutto quello che potevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato», esordisce Tricarico, che va però oltre gli aspetti puramente tecnici della sconfitta.

«Capiteranno tante altre partite in cui magari non saremo brillanti, potremo sbagliare tanto tecnicamente e troveremo squadre forti. La Caronnese oggi ha fatto la partita perfetta – riconosce l’allenatore saronnese – però in certi momenti dobbiamo essere compatti, avere un po’ di amor proprio, di orgoglio e cercare di lottare». Il confronto con la sconfitta di misura della settimana precedente in Coppa Italia contro la Rhodense è netto. In quell’occasione Tricarico aveva rimproverato alla squadra soprattutto la scarsa concretezza sotto porta. «Rispetto alla settimana scorsa non c’è proprio paragone. La settimana scorsa la squadra ha fatto una buona gara, è mancata magari la fase realizzativa, ma è stata fatta una buona partita».

Questa volta, invece, il giudizio è decisamente più severo. «Ho vissuto tante stagioni al Saronno; ricordo forse soltanto una partita in Promozione, all’inizio, nella quale avevamo fatto una figuraccia. Non è mai successo e oggettivamente non può succedere».

Il calendario offre però immediatamente al Saronno la possibilità di reagire. Mercoledì le due squadre si ritroveranno di fronte, ancora una volta a Caronno Pertusella, questa volta per la Coppa Italia: «Speriamo con un epilogo, o comunque con un andamento della gara, diverso – conclude Tricarico –. Abbiamo tempo per provare a leccarci le ferite e ripartire con la giusta determinazione, perché ce lo meritiamo noi e se lo merita la società. Quello che abbiamo fatto vedere oggi è stato uno spettacolo piuttosto imbarazzante».

Caronnese-Fbc Saronno 4-0

CARONNESE (3-4-3): Paloschi; La Ruffa (28′ st Bobbo), Bernacchi (12′ pt Zeroli), Pisan; Caluschi (40′ st Furlan), Cocuz, Palma, Colombo D.; Minuzzi (35′ st Confalonieri), Fogal, El Hilali (18′ st Corno). A disposizione: Colombo N., Cappi, Pliscovaz, Boccuzzi. All. Tomasoni.

FBC SARONNO (4-1-3-2): De Toni; Ruschena, Lofoco, Tarabbia (27′ st Rusyn), Mazzola (1′ st Schenetti); Lazzaro; Giudici (27′ st Scaglione), Malvestio, Ientile (16′ st Sardo); Candido, Cocuzza (12′ st Serra). A disposizione: Zadek, Brambilla, Stucchi, Piroso. All. Tricarico.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Mokhnatyy di Brescia e Fazzo di Milano).

Marcatori: 29′ pt El Hilali (C), 34′ pt Fogal (C), 43′ pt El Hilali (C); 2′ st El Hilali (C).

13092026