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SARONNO – Dopo la vittoria sul campo del FBC Saronno, il capitano della Vergiatese, Picozzi, commenta il successo e il momento della squadra:

«È stata una vittoria fondamentale per noi, perché con questi tre punti abbiamo raggiunto la salvezza matematica, che era il nostro obiettivo iniziale».

Il capitano rossoblù traccia poi un bilancio del campionato:

«Del percorso fatto finora non possiamo che essere soddisfatti. Abbiamo disputato un grande campionato, giocato tante partite importanti. È vero, qualche gara l’abbiamo sbagliata e forse avremmo potuto essere in una posizione di classifica ancora più alta, ma pensando a come eravamo partiti e a come ci davano all’inizio, non possiamo che essere felici».

Infine, uno sguardo al finale di stagione e alla corsa playoff:

«Adesso che abbiamo raggiunto la salvezza prenderemo le ultime partite per quello che verrà. Daremo comunque il massimo, magari con un po’ più di spensieratezza, poi alla fine tireremo le somme. Per ora ci stiamo divertendo e vogliamo continuare così».