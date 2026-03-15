news

SARONNO – Dopo la vittoria sul campo del FBC Saronno, mister Tomasoni commenta con soddisfazione la prestazione della Vergiatese:

«Sono molto soddisfatto della gara. Venivamo da due sconfitte consecutive: quella di mercoledì nel turno infrasettimanale, dove non avevamo fatto una buona partita, e quella precedente contro l’Arconatese, dove invece la prestazione c’era stata».

Il tecnico sottolinea l’importanza della sfida del Gianetti:

«Sapevamo che per noi era una partita importantissima. Siamo venuti a Saronno con grande determinazione e abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra molto forte e ben attrezzata».

Infine, i complimenti alla squadra per l’atteggiamento mostrato in campo:

«Devo dire che i ragazzi sono stati bravi a fare quello che avevamo preparato durante la settimana e a sfruttare al meglio le situazioni che si sono create».

Fbc Saronno-Vergiatese 0-2

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco (28’ st Viganò), Mzoughi, Lorusso; Cabezas (14’ st Candido), Lazzaro, Mira (14’ st De Vincenzi), Ientile; Vassallo (28’ st Benedetti), Cocuzza (14’ st Serra), Ruschena. A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron. All. Tricarico.

VERGIATESE (4-4-2): Ferrari; Grippo, Picozzi, Mazzucchelli, Caluschi; Costantini (23’ st Cozzi), Bregasi (5’ st Giamberini), Pisan, Dervishi (21’ st Basso); Settimo (39’ st Diana), Oldrini (46’ st Casagrande). A disposizione Pancini, Macchi, Gallazzi, Merzario. All. Tomasoni.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Guida di Pavia e Torcea di Lodi).

Marcatori: 38’ pt Oldrini (V), 11’ st Giamberini (V).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 8-5 Fbc. Ammoniti Grippo, Bregasi, Costantino, Mzoughi, Lorusso, Lazzaro, Picozzi, Ruschena. Recupero 1-5.