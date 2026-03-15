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Al termine della sconfitta contro la Vergiatese, mister Tricarico analizza la prestazione dell’FBC Saronno:

«Noi dobbiamo pensare soprattutto a noi, quello che fanno gli altri ci interessa relativamente. Secondo me la prova non è stata negativa, soprattutto nel primo tempo. Il problema è che nelle ultime gare creiamo o costruiamo i presupposti per fare male, ma non riusciamo a concretizzare e a essere davvero pericolosi».

Tricarico si aspetta qualcosa in più soprattutto dal reparto offensivo:

«Può esserci un momento di flessione per i nostri attaccanti, ma quando i gol non arrivano mi aspetto che determinazione, fame e rabbia agonistica compensino. In questo momento della stagione i punti pesano molto e dobbiamo dare qualcosa in più».

Infine, lo sguardo resta comunque fiducioso per il finale di stagione:

«È chiaro che dopo il 2-0 la partita si è fatta più complicata, ma non è tutto da buttare. Siamo ancora pienamente in corsa e abbiamo un obiettivo chiaro che vogliamo raggiungere a tutti i costi».