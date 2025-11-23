news

SARONNO- Dopo la sconfitta contro il FBC Saronno, il vice-tecnico del Vigevano Brambilla analizza con lucidità le cause del ko, riconoscendo il valore dell’avversario ma soffermandosi soprattutto sulle disattenzioni della sua squadra.

«La qualità di alcune loro giocate ha fatto la differenza – spiega – ma la cosa positiva è che siamo rimasti in partita, abbiamo provato a giocarcela e le occasioni per riaprirla ci sono state».

Il rammarico maggiore arriva dalle situazioni regalate agli amaretti: «Quando concedi un paio di situazioni con degli errori, è difficile rimanere in gara, perché ti castigano subito: davanti hanno qualità e la partita prende una direzione precisa».

Per l’allenatore biancoceleste non è una questione di grinta o atteggiamento, ma di precisione: «Lo sviluppo del gioco c’è stato, l’impegno anche. Però dobbiamo essere più attenti in certe situazioni. Le occasioni le abbiamo avute, ma il punto è che non puoi regalare nulla, soprattutto contro squadre così forti nel reparto offensivo. Gli avversari non ci regalano niente».

Brambilla chiude con una riflessione netta: «Il nodo è tutto lì: attenzione e meno errori. Solo così possiamo competere contro formazioni di questo livello».

Fbc Saronno-Vigevano 3-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco (1’ st Norrito); Lofoco, Viganò, Lorusso (5’ st Moretti); Alletto, De Vincenzi, Alvitrez (1’ st Lazzaro), Ruschena; Benedetti (14’ st Vaglio), Cocuzza (43’ st Sardo), Vassallo. A disposizione Hasanaj, Favilla, Cabezas, Serra. All. Tricarico.

VIGEVANO (4-1-3-2): Menegaldo; Mauri (1’ st Limiroli), Della Volpe (14’ st Lombardo), Granziera, Xhani; Varallo; Ferulli, Migliavacca (12’ st Terrani), Moltini; Colombo (32’ st Roscigno), Arioli. A disposizione Domeneghetti, Renelli, Facchini, Alla Tanoh, Ceka. All. Cataldo.

Arbitro: Carrubba di Brescia (Buratti di Busto Arsizio e Porfiri di Milano).

Marcatori: 13’ pt e 31’ pt Ruschena (S), 50’ st Vassallo (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-1 Vigevano. Ammoniti Todesco, Granziera, De Vincenzi, Varallo, Moltini, Lombardo. Espulso al 21’ st Lofoco per fallo da ultimo uomo. Recupero 3-6.