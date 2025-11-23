news

SARONNO- Giornata da protagonista per Ruschena, autore della doppietta che ha deciso la sfida del “Gianetti” contro il Vigevano. Un successo fondamentale per il Saronno, arrivato nel giorno del ritorno in panchina di Tricarico.

«I due gol sono una grande soddisfazione, soprattutto per la squadra – racconta Ruschena a fine gara –. Avevamo bisogno di un risultato positivo e siamo riusciti a portarlo a casa. Abbiamo faticato, è vero, ma ciò rende ancora più importante quanto fatto».

La partita, infatti, si è complicata nella ripresa, quando gli amaretti sono rimasti in dieci. «Il Vigevano è stato un’ottima squadra, nel secondo tempo ci ha messo davvero in difficoltà. L’espulsione ci ha costretto a stringere i denti, ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero: ci siamo compattati, abbiamo sofferto insieme e abbiamo difeso il risultato fino alla fine».

«Sono contento per i gol – chiude Ruschena – ma soprattutto per la vittoria. È la risposta che volevamo».

Fbc Saronno-Vigevano 3-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco (1’ st Norrito); Lofoco, Viganò, Lorusso (5’ st Moretti); Alletto, De Vincenzi, Alvitrez (1’ st Lazzaro), Ruschena; Benedetti (14’ st Vaglio), Cocuzza (43’ st Sardo), Vassallo. A disposizione Hasanaj, Favilla, Cabezas, Serra. All. Tricarico.

VIGEVANO (4-1-3-2): Menegaldo; Mauri (1’ st Limiroli), Della Volpe (14’ st Lombardo), Granziera, Xhani; Varallo; Ferulli, Migliavacca (12’ st Terrani), Moltini; Colombo (32’ st Roscigno), Arioli. A disposizione Domeneghetti, Renelli, Facchini, Alla Tanoh, Ceka. All. Cataldo.

Arbitro: Carrubba di Brescia (Buratti di Busto Arsizio e Porfiri di Milano).

Marcatori: 13’ pt e 31’ pt Ruschena (S), 50’ st Vassallo (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-1 Vigevano. Ammoniti Todesco, Granziera, De Vincenzi, Varallo, Moltini, Lombardo. Espulso al 21’ st Lofoco per fallo da ultimo uomo. Recupero 3-6.