SARONNO- Il ritorno sulla panchina del FBC Saronno coincide con una vittoria, ma per mister Danilo Tricarico questo è solo il primo passo di un percorso tutto da costruire. L’allenatore, al termine del match, ha parlato con lucidità ed entusiasmo della sua nuova avventura in biancoceleste.

«È bello tornare in un posto dove sono stato bene – ha spiegato – e dove spero di aver lasciato un buon ricordo. Adesso si riparte con un nuovo cammino, con energie nuove e con la voglia di fare il massimo».

Il debutto ha portato subito tre punti, ma il tecnico guarda oltre il risultato: «Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, però c’è tantissimo da lavorare. Questa è una squadra dal potenziale molto alto e abbiamo il dovere – e anche il piacere – di tirare fuori il meglio da ciascuno di noi. La vittoria è soprattutto merito dei ragazzi».

Nelle parole del mister c’è spazio anche per un pensiero verso chi lo ha preceduto: «Non tutto era da buttare. Anzi, parte del buono che è stato fatto prima ci aiuterà in questo nuovo percorso. Ripartiamo da lì, con umiltà e ambizione».

Fbc Saronno-Vigevano 3-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco (1’ st Norrito); Lofoco, Viganò, Lorusso (5’ st Moretti); Alletto, De Vincenzi, Alvitrez (1’ st Lazzaro), Ruschena; Benedetti (14’ st Vaglio), Cocuzza (43’ st Sardo), Vassallo. A disposizione Hasanaj, Favilla, Cabezas, Serra. All. Tricarico.

VIGEVANO (4-1-3-2): Menegaldo; Mauri (1’ st Limiroli), Della Volpe (14’ st Lombardo), Granziera, Xhani; Varallo; Ferulli, Migliavacca (12’ st Terrani), Moltini; Colombo (32’ st Roscigno), Arioli. A disposizione Domeneghetti, Renelli, Facchini, Alla Tanoh, Ceka. All. Cataldo.

Arbitro: Carrubba di Brescia (Buratti di Busto Arsizio e Porfiri di Milano).

Marcatori: 13’ pt e 31’ pt Ruschena (S), 50’ st Vassallo (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-1 Vigevano. Ammoniti Todesco, Granziera, De Vincenzi, Varallo, Moltini, Lombardo. Espulso al 21’ st Lofoco per fallo da ultimo uomo. Recupero 3-6.