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VERGIATE – Tre punti importanti per il Fbc Saronno, che supera 1-0 in trasferta la Vergiatese grazie alla rete di Ientile nel finale del primo tempo. Nel dopopartita l’allenatore biancoceleste Danilo Tricarico si dice soddisfatto soprattutto del risultato, pur riconoscendo che la prestazione sul piano del gioco non è stata tra le migliori della squadra. «La qualità del gioco espressa oggi forse è stata la meno bella delle prestazioni offerte da un po’ di tempo a questa parte, ma ci portiamo il bottino pieno», osserva Tricarico, sottolineando la capacità dei suoi giocatori di adattarsi a una partita combattuta.

«È stata una partita diversa rispetto alle altre, perché siamo stati bravi a vincerla anche facendo, come si suol dire, un buon gioco sporco, stando lì attenti. Questo risultato ci dà morale», prosegue il tecnico. Il successo di Vergiate allunga inoltre la serie positiva del Saronno: «È il sesto risultato utile che facciamo, quindi con tanto entusiasmo cerchiamo di prepararci alla prossima».

Nel video l’intervista all’allenatore biancoceleste Danilo Tricarico.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico di casa, Matteo Frontini.

La partita in breve

Il Fbc Saronno conquista la vittoria sul campo della Vergiatese grazie al gol realizzato da Ientile al 43′ del primo tempo, con una deviazione in scivolata da distanza ravvicinata al termine di una veloce azione sulla destra. Prima del vantaggio biancoceleste i padroni di casa erano andati vicini alla rete con Fischetti, mentre nella ripresa Casagrande ha mancato di testa una favorevole occasione per il pareggio.

Finale movimentato per le proteste della Vergiatese, dopo un rigore inizialmente assegnato e poi revocato dall’arbitro e un successivo presunto fallo di mano nell’area saronnese. Espulsi per proteste l’allenatore dei padroni di casa Mattia Frontini e il suo vice.

Tra le novità del Saronno, il ritorno da titolare del portiere Filippo Todesco e l’esordio nella ripresa del difensore Simone Diouck, arrivato dalla Solbiatese. Con questa vittoria la squadra di Tricarico sale a quota 12 punti.

Eccellenza girone A, risultati dell’ottava giornata

Academy Calvairate-Assago 2-1; Besnatese-Rhodense 2-3; Legnano-Barona 2-2; Lentatese-Aurora Cantalupo 1-5; Tribiano-Caronnese 3-1; Vergiatese-Fbc Saronno 0-1; Ardor Lazzate-Baranzatese 0-1; Sedriano-Magenta 2-2.

Classifica

Rhodense e Legnano 20 punti; Baranzatese 19; Caronnese e Barona 14; Tribiano 13; Sedriano e Fbc Saronno 12; Academy Calvairate e Vergiatese 10; Aurora Cantalupo 8; Lentatese 6; Besnatese e Magenta 5; Ardor Lazzate 4; Assago 2.

01112026