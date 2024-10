news

CARONNO PERTUSELLA – La bella vittoria casalinga contro il Pavia, domenica pomeriggio nella quinta giornata di Eccellenza, rilancia la Caronnese verso le zone alte della graduatoria. Dopo il 2-0 allo stadio di corso della Vittoria, è l’allenatore dei rossoblù, Michele Ferri, a fare il punto della situazione: “”Siamo soddisfatti per questo risultato, i ragazzi se lo meritavano!”

Come ricorda Ferri, “abbiamo vissuto momenti difficili, per via dei tanti infortunati. Contro il Pavia si è vista una bella prova”. Guardando alle prospettive, “è un cmapionto molto difficile, ogni partita da storia a sè, domenica prossima ci attende la Sestese che ha un organico impotante per la categoria, noi dobbiamo andare avanti sempre con la stessa voglia di lavorare”.

06102024