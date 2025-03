news

CARONNO PERTUSELLA – Vittoria in rimonta per la Caronnese nel big match di Eccellenza, questo pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, sulla rivelazione Mariano: è finita 2-1. E al termine l’allenatore di casa, Michele Ferri, non nasconde la soddisfazione per una vittoria che consente ai rossoblù di rimanere nelle zone altissime della graduatoria, “un grande successo! Il risultato che speravo e che arrivato contro una compagine ben attrezzato con giocatori di grande tecnica che a tratti ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo subito un gol forse evitabile ma non ci siamo demoralizzati e nel secondo tempo si è vista solo la Caronnese”.

(foto e video: Michele Ferri, allenatore della Caronnese, oggi vincente in rimonta contro il Mariano nel big match domenicale del campionato di Eccellenza)

