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CARONNO PERTUSELLA – Un buon primo tempo ma i dieci minuti iniziali della ripresa sono stati fatali alla Caronnese, nella semifinale playoff di Eccellenza giocaca in casa domenica pomeriggio contro il Saronno: “Non so cosa ci sia successo, avevamo ripreso il pari al termine del primo tempo ma l’inizio di ripresa ci ha visti andare sotto per due volte ed a quel punto tutto è diventato molto difficile, contro i saronnesi, una squadra come noi d’alto livello e con tanti element di esperienza”, il commento al termine del match da parte di Michele Ferri, allenatore della formazione di Caronno Pertusella.

A passare il turno è il Fbc Saronno che domenica prossima affronterà nella finale playoff del girone la Solbiatese.

Caronnese-Fbc Saronno 1-3

CARONNESE (4-1-2-3): Paloschi; Cerreto (14’ st Terrini), Vaghi (24’ st Tumino), Sorrentino; Vitofrancesco; Ortelli; Malvestio, Cannizzaro; Corno, Ghibellini, Di Quinzio. A disposizione Vergani, Dilernia, Cappi, El Fkak, Inviti, Sarkar, Colombo. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Mzoughi, Viganò, Lorusso; Cabezas, Lazzaro, Ientile (39’ st Lofoco), Ruschena; Vassallo (21’ st Mira), Candido (32’ st Benedetti), Cocuzza (46’ st Serra). A disposizione Foresti, Raimondo, Alletto, Manfron, De Vincenzi. All. Tricarico.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Bordone di Milano e Donghi di Chiari, quarto uomo Viggiani di Lovere).

Marcatori: 34’ pt Mzoughi (S), 40’ pt Ghibellini (Ca), 6’ st e 13’ st Cocuzza (S).

Note – Spettatori 600. Angoli 6-4 Caronnese. Ammoniti Corno, Vitofrancesco, Vaghi, Cocuzza, Ientile. Recupero 1-4.

(foto e video: Michele Ferri, allenatore della Caronnese)

03052026