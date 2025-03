news

MEDA – Soddisfatto l’allenatore della Caronnese, Michele Ferri, per la vittoria in Brianza, oggi pomeriggio in casa del Meda (0-2): “Inizio non facile contro il Meda che ha creato due situazioni da gol, però non ci siamo demoralizzati, è arrivaot il vantaggio ed abbiamo avuto l’opportunità di chiuderla su rigore ma è andata male. Ma nella ripresa si è visto il piglio giusto, si è lavorato da squadra, sacrificandosi. Adesso mancano 4 partite alla fine della regular season e ci aspetta il Legnano: sono gare sempre difficili. Noi dobbiamo continuare ad inseguire il nostro sogno, partita per partita”.

Giovanni Cairoli, al termine analizza l’andamento del match: “Abbiamo disputato una buona gara contro una squadra molto forte, avremmo dovuto avere delle letture migliori in fase difensiva”. Ora la Rhodense, nel prossimo turno: “Un’altra big, non cambia niente, dobbiamo fare risultato”.

Meda-Caronnese 0-2

MEDA: Cassina, Campanella, Annoni, Panizza, Ambrosini, Esposito (30′ st Orsi), Pozzoli, Lanzarini (43′ st Di Cesare), Gebbia (34′ st Russo) Confalonieri (47′ st Barile), Calmi. A disposizione: Aiello, Di Fini, Petito, Crea, Miccoli. All. Giovanni Cairoli.

CARONNESE: Vergani, Battistella, Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (14′ st Lofoco), Colombo, Corno, Romeo (24′ st Doumbia). A disposizione: Di Lernia, Napoli, Cerreto, Tondi, Oliviero, Savino, Paltrinieri. All. Michele Ferri.

Risultati

28′ giornata Eccellenza: Base 96 Seveso-Fbc Saronno 1-2, Cinisello-Rhodense 2-1, Ispra-Casteggio 2-2, Lentatese-Vergiatese 1-0, Mariano-Robbio Libertas 3-0, Meda-Caronnese 0-2, Pavia-Solbiatese 1-1, Sestese-Ardor Lazzate 2-1, posticipo serale Legnano-Sedriano.

Classifica

Solbiatese 65 punti, Caronnese e Pavia 64, Rhodense e Mariano 59, Ardor Lazzate 51, Fbc Saronno 46, Sestese 39, Lentatese e Cinisello 35, Vergiatese 34, Casteggio e Legnano 33, Ispra 31, Sedriano 30, Meda 23, Robbio Libertas 21, Base 96 Seveso 18.

