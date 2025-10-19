news

CARONNO PERTUSELLA – L’1-1 col Sedriano della domenica pomeriggio di Eccellenza viene accolto con realismo dall’allenatore della Caronnese, Michele Ferri: “Certo, alla vigilia eravamo favori ma per come è andata la partita, va bene anche così. L’avevamo preparata diversamente ma siamo quasi subito rimasti in inferiorità numerica. Abbiamo reagito, siamo andati vicini a vincerla comunque, ma pure a perderla”.

Caronnese-Sedriano 1-1

CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Galletti, Dilernia, Vitofrancesco, Malvestio, Cannizzaro, Cerreto (1’ st Ortelli), Dugo (20’ st Ghibellini), Corno (29’ st Rossi), Colombo. A disposizione Trombetta, Sorrentino, Tumino, Serati, Savino, Signorile. All. Ferri.

SEDRIANO: Menegon, Calvio (1’ st Inchingolo), Vinetot, Tomassone, Bergogni (23’ st Doldi), Garavaglia (39’ st Ornaghi), Bonora (32’ st Celano), Gianelli, Cannata (47’ st Lamattina), Mammetti, Menni. A disposizione Gelao, Ielmini, Parrella, Calasso. All. Imbriaco.

Arbitro: Pievani di Bergamo (Rossi di Bergamo e Urbani di Como).

Marcatori: 45’ pt Vitofrancesco (Ca), 13’ st Vinetot (S).

