LENTATE SUL SEVESO – Una gara che si è infiammata nel secondo tempo e decisa da una prodezza di capitan Corno, 0-1 e successo preziosissimo per la Caronnese nella rincorsa alla vetta della graduatoria, quello ottenuto domenica pomeriggio a Lentate sul Seveso: “Mi aspettavo una partita difficile, contro una squadra maschia come la Lentatese – fa notare l’allenatore della Caronnese, Michele Ferri – Siamo stati bravi a tener botta”.

Lentatese-Caronnese 0-1

LENTATESE: Barlocco, Malacarne, Pignatiello, Di Mango, Arienti (37′ st Musazzi), Dugnani, Siviero (41′ st Borsani), Molteni (28′ st Motta), Diaferio, Filomeno, Leone (28′ st Buzzetti). A disposizione Leoni, Carrino, Spinelli, Parravicini, Balduzzi. All. Fossati.

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli (17′ st Battistella), Zibert, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Savino (23′ st Cerreto), Colombo (34′ st Cannizzaro), Corno, Romeo (29′ st Paltrinieri). A disposizione Vergani, Tondi, Oliviero, Omoregbe, Doumbia. All. Ferri.

Arbitro: Foppoli di Lovere (Mendeni di Lovere e Mohamed Elghachi di Bergamo).

Marcatore: 13′ st Corno (C).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-2 per la Lentatese. Ammoniti Leone (L), Di Mango (L), Molteni (L), Siviero (L), Savino (C), Zibert (C). Recupero 1-5.

