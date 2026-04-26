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TAVERNERIO – E poi è scoppiata la festa: quando l’arbitro Alessi di Palermo ha fischiato la fine, al centro sportivo di Tavernerio l’entusiasmo dei tifosi saronnesi è diventato incontenbile, il 3-1 sui locali dell’Altabrianza spinge il Fbc Saronno ai playoff, che in Eccellenza non raggiungevano più da vent’anni. Tempo dunque di celebrazioni alle quali si sono uniti anche giocatori e dirigenti saronnesi, ad iniziare dal direttore generale Marco Proserpio: il cancello degli spogliatoi si è spalancato e tutti hanno festeggiati assieme ai piedi della tribuna.

Per il Saronno un netto successo nell’ultima giornata di regular season, ed ora il pensiero che è già rivolto al primo turno playoff, domenica prossima contro la Caronnese.

Risultati

34′ giornata Altabrianza Tavernerio-Fbc Saronno 1-3, Arcellasco-Arconatese 3-0, Caronnese-Ardor Lazzate 1-1, Mariano-Rhodense 0-3, Sedriano-Lentatese 1-3, Sestese-Besnatese 2-4, Vergiatese-Legnano 1-1, Vigevano-Solbiatese 0-0, Vis Nova Giussano-Magenta 3-4.

Classifica

Arconatese 73, Solbiatese 62, Caronnese 57, Fbc Saronno 56, Legnano, Vergiatese e Rhodense 52, Lentatese 44, Ardor Lazzate, Magenta e Arcellasco 41, Besnatese 40, Mariano 39, Vis Nova Giussano e Vigevano 37, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

I verdetti

Arconatese promossa in serie D; Solbiatese, Caronnese e Fbc Saronno ai playoff; Mariano, Vis Nova Giussano, Vigevano e Sedriano ai playout; Altabrianza e Sestese retrocesse.

26042026