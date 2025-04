news

SARONNO – A Valerio Foglio dello staff tecnico legnanese il compito, in sala stampa dello stadio Colombo Gianetti nel fine gara, di commentare la sconfitta del Legnano, 2-1 sul campo del Fbc Saronno nella penultima giornata di Eccellenza: “Abbiamo pagato dazio ai primi quindici minuti, quando abbiamo incassato i due gol. Non siamo matematicamente fuori dai playout, ci giocheremo tutto domenica prossima e ci vorrà la giusta concentrazione” in estrema sintesi il suo commento.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Legnano 2-1

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Fasoli, Alletto, Ruschena (34’ st Brennici); Cabezas (15’ st Favilla), De Vincenzi (36’ st Pedrocchi), Proserpio (15’ st Rudi); Vaglio, Mammetti, Schingo (25’ st Locati). A disposizione Tucci, Pandini, Papasodaro. All. Tibaldo.

LEGNANO (4-4-2): Quintiero; Buccino (22’ st Femminò), Sartori (42’ st Castiglioni), Santagostino, Veroni; Pagani (32’ st Mezzanzanica), Noia, Marrulli, Tucci (9’ st Barbui); La Torre, Balljini (33’ st Tobia). A disposizione Cirenei, Hasanaj, Rosa, Russo. All. Gambazza.

Arbitro: Beretta di Bergamo (Ravelli di Bergamo e Zappella di Bergamo).

Marcatori: 3’pt Vaglio (S), 15’ pt Fasoli (S), 45’ st La Torre (L).

27042025