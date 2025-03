news

CARONNO PERTUSELLA – Valerio Foglio dello staff tecnico del Legnano a fine partita con la Caronnese si complimenta con la Caronnese, vittoriosa 2-1: “Noi ci siamo presentato per fare risultato e chiudere il discorso salvezza ma abbiamo trovato una squadra che punta a salire, abbiamo fatto la nostra partita”.

La cronaca – E’ tornata l’ora legale e questo match tra Caronnese e Legnano si gioca alle 15.30 in una giornata estiva con un sole particolarmente caldo. Pubblico delle grandi occasioni. Al 9’ arriva la prima azione degna di nota ed è di marca locale: a seguito di schema di calcio d’angolo tocca a Colombo, in posizione centrale su cross di Romeo, andare di testa e costringere il numero uno avversario Quintiero al colpo di reni sopra la traversa. Al 12’ risponde il Legnano con un’azione in solitaria di Marrulli ma l’estremo difensore rossoblù Verganl risponde “presente” e respinge con forte reattività. Al 22’ il Legnano va in gol con Veroni che intercetta una palla al limite dell’area e con tiro rasoterra preciso insacca alle spalle di Vergani: 0-1. Tre minuti più tardi Colombo in piena area ha un’occasione d’oro in piena area ma che non controlla a dovere. Al 26’ tocca a Romeo trovarsi davanti a Quintiero ma il tiro è flebile. Alla mezz’ora su cross di Zibert il caronnese Cannizzaro viene bloccato al tiro. Al 33’ sulla corta distanza capitan Corno mette ancora alla prova Quintiero. La Caronnese accerchia in area gli avversari capaci di disinnescare le diverse incursioni della squadra di Mister Ferri. Al 40’ Colombo calcia un cross preciso da buona posizione: la palla supera tutta l’area piccola e nessuno dei rossoblu aggancia a dovere. Al 42’ su una parabola perfetta di Zibert con sponda pregevole di Corno e’ Colombo a svettare più degli altri e ad insaccare il pareggio: 1-1.

Si torna negli spogliatoi con una rete per squadra. Siamo alla ripresa: al 9’ su punizione di Corno si evidenzia Battistella che calcia a fil di palo. Al 23’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: capitan Corno è spiazzante e su punizione-assist di Zibert mette nell’angolino e gonfia la rete: 2-1. Al 39’ Malvestio calcia deciso su un batti e ribatti in area e un difensore lilla salva sulla linea. Ultima occasione gol ancora per la Caronnese due minuti più tardi: al 41’ c’è un cross di Napoli per Colombo che al volo manda sopra la traversa.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Caronnese-Legnano 2-1

CARONNESE: Vergani, Battistella, Dilernia (18′ st Napoli), Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (14′ st Doumbia), Colombo, Corno, Romeo (28′ st Lofoco). A disposizione: Di Lernia, Cerreto, Tondi, Oliviero, Savino, Paltrinieri. All. Michele Ferri

LEGNANO: Quintiero, Casagrande, Veroni (38′ st Tobia), Tucci (44′ st Barbui), Santagostino, Cozzi (18′ st Ballgjni), Pagani (44′ st Vidhi), Noia, La Torre, Marrulli, Sartor . A disposizione: Cirenei, Rosa, Buccino, Hasanaj, Russo. All. Gambazza

Arbitro: Savoldi di Bergamo (Giordano di Lodi e Maggio di Monza).

Marcatori: 22′ pt Veroni (L), 42′ pt Colombo (C), 23′ st Corno (C).

30032025