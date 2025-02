news

LENTATE SUL SEVESO – “Per 90 minuti non ho visto la differenza di classifica con la Caronnese, l’abbiamo preparata bene, prova straordinaria”: Simone Fossati, allenatore della Lentatese, commenta così la sfida della domenica pomeriggio in casa contro la lanciatissima formazione di Caronno Pertusella. Una gara decisa dall’episodio al 13′ della ripresa: tutta la panchina in piedi per reclamare un fallo, l’arbitro che fa proseguire e subito dopo il go di Corno: “Fallo molto evidente, per perdere io le staffe… poi il destino ha voluto che sul proseguo Corno facesse un gran gol. Non parlo mai di arbitro ma oggi… Diaferio, il mio giocatore che ha subito il fallo non fischiato, ha un taglio di 15 centimetri sulla gamba” fa notare il mister, espulso nei concitati momnenti dopo la rete.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Lentatese-Caronnese 0-1

LENTATESE: Barlocco, Malacarne, Pignatiello, Di Mango, Arienti (37′ st Musazzi), Dugnani, Siviero (41′ st Borsani), Molteni (28′ st Motta), Diaferio, Filomeno, Leone (28′ st Buzzetti). A disposizione Leoni, Carrino, Spinelli, Parravicini, Balduzzi. All. Fossati.

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli (17′ st Battistella), Zibert, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Savino (23′ st Cerreto), Colombo (34′ st Cannizzaro), Corno, Romeo (29′ st Paltrinieri). A disposizione Vergani, Tondi, Oliviero, Omoregbe, Doumbia. All. Ferri.

Arbitro: Foppoli di Lovere (Mendeni di Lovere e Mohamed Elghachi di Bergamo).

Marcatore: 13′ st Corno (C).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-2 per la Lentatese. Ammoniti Leone (L), Di Mango (L), Molteni (L), Siviero (L), Savino (C), Zibert (C). Recupero 1-5.

