SEDRIANO – “Abbiamo fatto la nostra partita”. È il commento dell’allenatore del Sedriano, Alfio Garavaglia, al termine della sfida persa 0-1 contro l’Fbc Saronno nel 28° turno del campionato di calcio di Eccellenza, confronto che metteva di fronte due squadre con obiettivi opposti: i gialloblù impegnati nella lotta per la salvezza e i biancocelesti in zona playoff.

Nella videointervista del dopo gara il tecnico dei milanesi analizza una partita nella quale la sua squadra ha provato a restare dentro al match contro un avversario di qualità. “Sapevamo che il Saronno è una squadra forte e con giocatori importanti”, sottolinea Garavaglia, evidenziando come il piano gara fosse quello di mantenere equilibrio e sfruttare le occasioni disponibili.

Il tecnico del Sedriano rivendica comunque l’impegno dei suoi: “I ragazzi hanno dato tutto e hanno interpretato bene la partita”, spiega, rimarcando come la squadra abbia cercato di limitare gli avversari e restare in gara fino alla fine nonostante il divario in classifica.

Garavaglia riconosce il valore dell’avversario ma invita a guardare avanti: “Dobbiamo continuare a lavorare e pensare alle prossime partite”, osserva, sottolineando che in questo momento della stagione ogni punto può essere decisivo nella corsa alla salvezza.

Il confronto del pomeriggio si è chiuso con la vittoria di misura del Fbc Saronno per 0-1, un risultato che conferma il buon momento dei biancocelesti e lascia invece il Sedriano a inseguire punti preziosi nelle ultime giornate di campionato.

Sedriano-Fbc Saronno 0-1

SEDRIANO (4-3-3): Menegon; Dellavedova, Ujka (41′ st Celano), Tomassone, Citro (25′ st Bergogni); Garavaglia, Gianelli (44′ st Restelli), Provasio; Parrella (13′ st Donini), Sorrenti (35′ st Mammetti), Menni. A disposizione Gelao, Calvio, Ippolito, Trevisan. All. Garavaglia.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Alletto (21′ st Lofoco), Mzoughi, Lorusso; Ientile (35′ st De Vincenzi), Lazzaro, Mira (21′ st Serra), Ruschena; Cocuzza, Candido (40′ st Cabezas), Vassallo (14′ st Benedetti). A disposizione Foresti, Viganò, Raimondo, Manfron. All. Tricarico.

Arbitro: Viggiani di Lovere (Astori di Chiari e Vitale di Abbiategrasso).

Marcatore: 39’ st Cocuzza (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-2 Fbc. Ammoniti Ujka, Citro, Gianelli, Ruschena, Tomassone, Serra. Recupero 1-5.

