SOLBIATE ARNO – L’allenatore Vito Grieco della Solbiatese non si dà pace: “Non avevo mai perso da quando sono arrivati a Solbiate ed è capitato proprio nella partita più importante”. Ma il tecnico dei nerazzurri non rinuncia all’abituale sportività, ed obiettività: “Ha meritato la Caronnese, in una partita così ci sarebbe voluta una super prestazione, e non l’abbiamo messa in campo”.

Vincendo 2-0 in trasferta la finale playoff del girone A di Eccellenza, la Caronnese vola ai playoff nazionali e dal prossimo fine settimana affronterà in semifinale il San Donà di Piave.

Solbiatese-Caronnese 0-2

Solbiatese (3-4-1-2): Cavalleri; D. Lonardi (1’ st L. Lonardi), Gabrielli, Monti; Manfré, Cocuz, Minuzzi (34’ st Laraia), Riceputi (27’ st Lorusso); Scapinello (34’ st Mondoni), Silla (10’ st Torraca); Martinez. A disp. Seitaj, Galli, Giamberini, Grillo. All. Grieco.

Caronnese (4-3-1-2): Paloschi; Dilernia (19’ st Battistella), Galletti, Sorrentino, Napoli; Malvestio (27’ st Paltrinieri), Zibert, Cerreto (36’ st Savino); Corno; Doumbia (36’ st Romeo), Colombo. A disp. Vergani, Lofoco, Battistella, De Angelis, Tondi, Cannizzaro. All. Ferri.

Arbitro: Beretta di Bergamo (Caccia e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori: 12’ pt Corno (C), 48’ st Colombo (C) rig.

Note – Spettatori 800. Ammoniti: Doumbia (C), Minuzzi (S), Zibert (C), Monti (C), Cavalleri (S). Angoli 7-3. Recupero 2-5.

