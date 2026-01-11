news

SARONNO – Se non è un record poco ci manca, quello messo a segno oggi da Filippo Todesco, portierone del Fbc Saronno in Eccellenza. Sul 3-2 per la sua squadra, questo pomeriggio allo stadio Colombo Gianetti, a tempo scaduto un rigore per gli ospiti dell’Arcellasco. Primo penalty, respinto da Todesco ma poi l’arbitro ha – inspiegabilmente – concesso che il rigore fosse ripetuto ed è stato sparato alle stelle.

Risultati

18′ giornata. Sabato: Solbiatese-Vis Nova Giussano 0-0. Domenica Fbc Saronno-Arcellasco 3-2, Legnano-Vigevano 0-0, Lentatese-Vergiatese 1-2, Magenta-Sestese 2-1, Mariano-Sedriano 2-3, Rhodense-Arconatese 2-3, Ardor Lazzate-Altabrianza 3-1, Besnatese-Caronnese 0-1.

Classifica

Arconatese 45 punti, Solbiatese e Caronnese 32, Legnano 31, Fbc Saronno 28, Vergiatese 27, Magenta 26, Besnatese 25, Rhodense 24, Vis Nova Giussano e Lentatese 22, Sestese, Sedriano e Mariano 20, Arcellasco e Altabrianza 18, Vigevano 15, Ardor Lazzate 13.

