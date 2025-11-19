Calcio Eccellenza, la Caronnese vola in Coppa. Zampaglione: “Vittoria importante, ora la Solbia”
CARONNO PEERTUSELLA – E’ bastato il gol su rigore di Corno al 38′ del primo tempo a fare pendere l’ago della bilancia per la Caronnese, nel quarto di finale della Coppa Italia regionale di Eccellenza giocato mercoledì sera allo stadio di corso della Vittoria contro la Baranzatese. “Successo contro una squadra di alto livello, che ci apre le porte ad un traguardo importante com’è la semifinale di Coppa – dice alla fine Ivan Zampaglione, direttore sportivo della Caronnese – Siamo ovviamente contentissimi, e felici di trovare in semifinale la Solbiatese dell’amico direttore generale Carmine Gorrasi”.
Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.
Calcio Coppa Italia Eccellenza, la diretta del big match tra Caronnese e Baranzatese
Nell’altro quarto di finale fra le squadre locali, questo pomeriggio Solbiatese-Arconatese 3-0.
Caronnese-Baranzatese 1-0 (1-0)
CARONNESE (5-3-2) Vergani 6.5; Cerreto 6, Vaghi 6.5, Galletti 6.5, Dilernia 6, Dugo 6.5; Malvestio 7, Ortelli s.v. (34’ p.t. Bugno 6.5), Di Quinzio 6 (32’ s.t. Ghibellini 6); Colombo 6.5, Iacovo s.v. (24’ p.t. Corno 7). A disposizione Colombo, Macaluso, Terrini, Cappi, Savino, Ghibellini, Rossi. All. Ferri.
BARANZATESE (4-3-3) Picarelli 6; Borsani 6 (43’ s.t. D’Apolito s.v.), Missaglia 6, Lombardo 6, Gallo 6 (24’ s.t. Carboni 6); Stoica 6.5 (24’ s.t. Sandu 6), Caglio 6 (24’ s.t. Lanotte 6), Romeo 6 (36’ s.t. Bottara); Capogna 6, Scapuzzi 6.5, Cavagliere 6.5. A disposizione Vasquez, Venturi, Trevisan, Pedrazini. All. Tomanin.
Arbitro Ardenti di Lodi (Danciu di Lodi e Scardino di Milano) 7.
Marcatore p.t. 38’ Corno (Ca) (rig).
Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-2 per la Caronnese. Ammoniti Scapuzzi, Corno, Stoica, Colombo, Bugno. Recupero 3-3.
(foto e video: Ivan Zampaglione, direttore sportivo della Caronnese)
