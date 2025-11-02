news

SARONNO – Il Fbc Saronno trova una vittoria importante nella sfida disputata nel pomeriggio di questa prima domenica di novembre contro la Lentatese nello stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno che vale tre punti fondamentali grazie ai quali la squadra biancoceleste vola al quarto posto della classifica del girone A di Eccellenza Lombardia.

Al termine dei 90 minuti di gioco, si è espresso l’allenatore ospite Roberto Mastrolonardo: “Purtroppo è andata male, è sicuramente il risultato ed è fuori discussione. Non posso che non fare i complimenti ai miei ragazzi, credo che avremmo probabilmente meritato molto di più perché solo nel primo tempo abbiamo creato 6-7 palle e gol e non era facile pensare di venire qui e fare una partita del genere, abbiamo sbagliato il rigore. Siamo andati in vantaggio strameritatamente, penso che non abbiamo mai subito forse tiri in porta, credo in tutta la partita”.

Fbc Saronno-Lentatese 2-1

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Mzoughi (32’ st Lofoco), Lorusso, Hasanaj; Vaglio (19’ st Serra), Lazzaro (48’ st Tibaldo), Favilla (25’ st De Vincenzi); Benedetti, Cocuzza, Vassallo (43’ st Cabezas). A disposizione Norrito, Moretti, Corona, Provasi. All. Tibaldo.

LENTATESE (4-4-2): Barlocco; Marrosu, Sberna, Molteni, Pignatiello; Lanzarini, Angiò Al. (18’ st Leoni), Gualandris (43’ st Pagni), Angiò An.; Malacarne (32’ st Locati), Diaferio. A disposizione Cancio, Arienti, Carrino, Moretti, Finoli, Sottoli. All. Mastrolonardo.

Arbitro: Idone di Reggio Calabria (Bordone di Milano e Petrosino di Bergamo).

Marcatori: 13’ st Diaferio (L), 29’ st Cocuzza (S), 43’ st Lorusso (S).