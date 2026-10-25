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SARONNO – «Venivamo da tre sconfitte consecutive e oggi per noi era importante soprattutto ritrovarci dal punto di vista morale e della prestazione». È soddisfatto Roberto Mastrolonardo, allenatore della Lentatese, dopo il pareggio per 2-2 conquistato sul campo del Fbc Saronno, rimontando due reti di svantaggio. «Sicuramente dopo l’espulsione nel Saronno la partita è cambiata, ma siamo stati bravi a recuperarla, perché non è mai facile – ha sottolineato il tecnico ospite –. Tante volte si sente dire che le squadre in dieci giocano meglio. Noi siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica e a rimanere in partita».

Mastrolonardo ha riconosciuto che la sua squadra avrebbe potuto cercare anche il successo, ma senza esporsi eccessivamente: «Qualche occasione l’abbiamo avuta, però non volevamo rischiare, in una partita così strana, di ritrovarci in difficoltà. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Ci va bene essere venuti qui a conquistare un punto contro il Saronno».

Parole di grande considerazione per i biancocelesti: «A inizio stagione avevo indicato il Saronno fra le tre o quattro squadre che possono puntare alla serie D e continuo a pensarlo. Noi facciamo il nostro percorso: siamo considerati una squadra della fascia bassa della classifica e cerchiamo di trovare il nostro spazio in questo campionato».

La partita. Il Saronno ha iniziato bene, portandosi sul 2-0 grazie alla doppietta di Vassallo, a segno al 12′ e al 29′ del primo tempo. Al 37′ l’espulsione di Mazzola per fallo da ultimo uomo ha cambiato gli equilibri. La Lentatese ha accorciato le distanze con Berra nel recupero della prima frazione e ha trovato il pareggio con Malacarne al 4′ della ripresa. Nel finale, occasione per Favilla, che ha calciato alto. Risultato finale 2-2.

Fbc Saronno-Lentatese 2-2 (2-1)

FBC SARONNO (4-3-3): De Toni; Brambilla (1′ s.t. Lazzaro), Lofoco, Mazzola, Ruschena; Ientile, Schenetti (14′ s.t. Favilla), Malvestio; Giudici (36′ s.t. Sardo), Candido (42′ s.t. Tarabbia), Vassallo (21′ s.t. Cocuzza). A disposizione: Zadek, Rusyn, Cabezas, Serra. All. Tricarico.

LENTATESE (3-4-3): Barlocco; Marrosu (21′ s.t. Ferrara), Molteni, Pignatiello; Malacarne, Fumagalli, Liserani (38′ s.t. Ranfi), Carlino; Lanzarini (21′ s.t. Alagna), Berra (42′ s.t. Vassena), Angiò Al. (30′ s.t. Galbiati). A disposizione: Veronese, Angiò An., Arienti, Gualandris. All. Mastrolonardo.

Arbitro: Fiorini di Bergamo (assistenti Mokhnatyy di Brescia e Nocera di Como).

Marcatori: p.t. 12′ e 29′ Vassallo (S), 47′ Berra (L); s.t. 4′ Malacarne (L).

25102026