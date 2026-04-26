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TAVERNERIO – Dopo la qualificazione ai playoff, Benedetti commenta il momento dell’FBC Saronno e la prossima sfida:

«È una bella emozione aver raggiunto questo traguardo, era il primo obiettivo. Adesso contro la Caronnese sarà sicuramente una battaglia, un derby molto sentito da tutti. Noi daremo il massimo, poi il risultato lo vedremo».

Il giocatore guarda con entusiasmo al playoff:

«Sarà una partita difficile, ma vogliamo farci trovare pronti. L’importante è arrivarci con la mentalità giusta e giocarci le nostre carte fino in fondo».

Spazio anche all’altra esperienza con gli Alpak:

«Mi sono inserito bene, ho trovato un gruppo che conoscevo già dall’anno scorso e questo mi ha aiutato molto. È un gioco diverso rispetto al calcio, ma mi trovo bene e anche lì vogliamo arrivare il più lontano possibile».

Infine, un confronto sull’evoluzione della competizione:

«Dal primo split il livello si è alzato tanto, c’è più intensità e sono arrivati giocatori importanti. Questo ha reso tutto più competitivo e stimolante».

Altabrianza-Fbc Saronno 1-3

ALTABRIANZA: Perniola, Liserani C. (33’ st Vassena), Brescia, Galimberti S., Barlocco, Isacco (26’ st Signorello), Liserani M., Colombo (15′ s.t. Invernizzi), Comberiati, Galimberti L., Citterio. A disposizione Di Blasi, Masciadri, Ballabio, Ciapparelli, Castelli, Scalzo. All. Quartiero.

FBC SARONNO: Todesco, Lofoco (19’ st Mzoughi), Viganò, Lorusso, Cabezas, Lazzaro (42′ st Alletto), Ientile (28’ st Mira), Ruschena, Vassallo (36’ st Benedetti), Cocuzza, Candido (43’ st Raimondo). A disposizione Foresti, Manfron, Quaglio, Serra. All. Tricarico.

Arbitro: Alessi di Palermo (Tirloni di Treviglio e Rubino di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 12’ pt Citterio (Al), 38’ pt Cocuzza (Sa), 14’ st Candido (Sa), 41’ st Benedetti (Sa).

Note: spettatori 250 con larga rappresentanza ospite. Calci d’angolo 4-4. Ammoniti Galimberti S. (Al), Signorello (Al). Recupero 1’ + 3’.