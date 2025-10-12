news

MAGENTA- Nonostante la sconfitta casalinga contro l’FBC Saronno, mister Maurizio Ganz esce dal campo con sensazioni contrastanti: amarezza per il risultato, ma anche la consapevolezza di una prestazione convincente da parte del suo Magenta.

«È difficile commentare questa partita – ha dichiarato Ganz nel post gara –. Guardando il risultato sembra non ci sia stata partita, ma non è così. Abbiamo sbagliato i primi venti minuti, poi abbiamo giocato soltanto noi».

L’allenatore gialloblù non nasconde un pizzico di rammarico per alcune decisioni arbitrali: «Credo che ci mancassero due rigori netti, due episodi clamorosi nel secondo tempo. Tutti possono sbagliare, ma questi episodi pesano».

Dopo un avvio complicato, il Magenta ha reagito mostrando carattere: «Dal 2-0 in poi abbiamo cominciato a giocare, creando diverse occasioni e accorciando le distanze. Però non possiamo sempre prendere due schiaffi prima di iniziare a giocare. Dobbiamo farlo da subito, con convinzione e ritmo».

Nonostante il ko, Ganz guarda il lato positivo: «La prestazione c’è stata, lo spirito anche. Dispiace per il risultato, ma la squadra ha mostrato qualità e voglia di reagire. Dobbiamo soltanto lavorare per partire meglio, perché quando lo facciamo, poi finiamo ancora più forte».

Magenta-Fbc Saronno 1-2 (0-2)

MAGENTA (4-3-3) Tozzo; Beretta, Piagni, Fasoli, Furlan; Decio (11’ s.t. Matera), Vecchiarelli, De Milato; Carugati (11’ s.t. Cruz), Traverso (32’ s.t. Moscheo), Romanini (39’ s.t. Confalonieri). A disposizione Horrocks, Varano, Baldaro, Perini, Occhiuzzi. All. Ganz.

FBC SARONNO (4-3-3) Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco (10’ p.t. Lorusso), Ruschena (39’ s.t. Hasanaj); Vassallo (22’ s.t. De Vincenzi), Lazzaro, Alvitrez (33’ s.t. Favilla); Serra (16’ s.t. Benedetti), Cocuzza, Vaglio. A disposizione Norrito, Mzoughi, Cabezas, Mondoni. All. Tibaldo.

Arbitro Corna di Bergamo (Buratti di Busto Arsizio e Al Noman di Abbiategrasso).

Marcatori p.t. 18’ Vaglio (S) (rig), 20’ Vassallo (S), s.t. 24’ Romanini (M).

Note – Spettatori 300. Angoli 8-1 Magenta. Ammoniti Fasoli, Cocuzza, Beretta, Vecchiarelli, Todesco. Espulso il dirigente saronnese Marco Proserpio al 49’ s.t. per proteste. Recupero 1-6.