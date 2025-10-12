news

MAGENTA – Soddisfazione e consapevolezza nelle parole di mister Tibaldo al termine della vittoria del suo FBC Saronno sul campo del Magenta. Un successo prezioso, arrivato al termine di una settimana intensa e che conferma la crescita degli amaretti dopo l’ottimo momento di forma.

«Questa partita rappresenta la continuità che cercavamo – spiega l’allenatore biancoceleste – Vincere soffrendo, su un campo difficile come questo, è un segnale importante per una squadra tecnica e di qualità come la nostra».

Il tecnico analizza poi l’andamento della gara: «Abbiamo iniziato bene, giocando con personalità e creando tanto. Forse ci siamo abbassati un po’ troppo dopo il doppio vantaggio, anche per merito del Magenta, che ha spinto con decisione. Non dobbiamo dimenticare che era la terza partita in una settimana, quindi un po’ di stanchezza era inevitabile».

Nonostante la sofferenza nel finale, Tibaldo sottolinea la compattezza del gruppo: «Abbiamo concesso poche palle goal, soltanto un episodio su palla inattiva ha riaperto la gara. Ma i ragazzi hanno dimostrato grande spirito di sacrificio, voglia e determinazione. Tutti insieme abbiamo voluto questi tre punti, e questo è ciò che mi rende più orgoglioso».

Un successo, quello di Magenta, che vale molto anche sul piano psicologico. «È stata una partita combattuta fino all’ultimo minuto – conclude Tibaldo – Sono davvero soddisfatto perché la squadra non ha mai mollato, nemmeno per un secondo. Quando l’abbiamo fatto in passato abbiamo lasciato punti per strada; oggi, invece, abbiamo dimostrato di aver imparato la lezione».

Magenta-Fbc Saronno 1-2 (0-2)

MAGENTA (4-3-3) Tozzo; Beretta, Piagni, Fasoli, Furlan; Decio (11’ s.t. Matera), Vecchiarelli, De Milato; Carugati (11’ s.t. Cruz), Traverso (32’ s.t. Moscheo), Romanini (39’ s.t. Confalonieri). A disposizione Horrocks, Varano, Baldaro, Perini, Occhiuzzi. All. Ganz.

FBC SARONNO (4-3-3) Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco (10’ p.t. Lorusso), Ruschena (39’ s.t. Hasanaj); Vassallo (22’ s.t. De Vincenzi), Lazzaro, Alvitrez (33’ s.t. Favilla); Serra (16’ s.t. Benedetti), Cocuzza, Vaglio. A disposizione Norrito, Mzoughi, Cabezas, Mondoni. All. Tibaldo.

Arbitro Corna di Bergamo (Buratti di Busto Arsizio e Al Noman di Abbiategrasso).

Marcatori p.t. 18’ Vaglio (S) (rig), 20’ Vassallo (S), s.t. 24’ Romanini (M).

Note – Spettatori 300. Angoli 8-1 Magenta. Ammoniti Fasoli, Cocuzza, Beretta, Vecchiarelli, Todesco. Espulso il dirigente saronnese Marco Proserpio al 49’ s.t. per proteste. Recupero 1-6.