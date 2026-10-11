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MAGENTA – La sconfitta per 2-1 contro il Fbc Saronno non ha cancellato la soddisfazione dell’allenatore del Magenta, Alfio Garavaglia, per la prestazione della sua squadra. Nel dopopartita il tecnico ha sottolineato le difficoltà di organico con cui i gialloblù hanno affrontato una delle formazioni più attrezzate del girone, ma ha anche espresso forti perplessità per due episodi arbitrali nel finale. «L’unica cosa che ho da dire riguarda i due rigori finali. Per il resto devo soltanto fare i complimenti ai miei ragazzi, perché siamo sempre in difficoltà come rosa», ha spiegato Garavaglia nella videointervista al termine dell’incontro.

Il tecnico ha ricordato come il Magenta sia sceso in campo ancora una volta senza cinque o sei potenziali titolari, dovendo ricorrere a diversi giovani del settore giovanile. Una situazione che ha reso ancora più complicato il confronto con un avversario che, invece, ha potuto contare su alternative di esperienza anche in panchina «Noi dobbiamo portare giocatori della Juniores, mentre loro si girano e hanno in panchina Lazzaro e altri elementi importanti. Alcuni dei nostri ragazzi hanno giocato anche ieri. La nostra difficoltà adesso è soprattutto nella rosa: se rientrano tutti, secondo me ce la giochiamo tranquillamente».

A lasciare l’amaro in bocca all’allenatore sono state soprattutto le decisioni arbitrali negli ultimi minuti. Al 42′ della ripresa il Magenta ha reclamato un calcio di rigore per una trattenuta di Scaglione ai danni di Simone Varano nell’area saronnese. Un altro episodio contestato è arrivato nel recupero, quando un giocatore di casa è finito a terra in area senza che l’arbitro intervenisse. «Quei due episodi non sono possibili. Spero di poterli rivedere nelle immagini», ha concluso Garavaglia.

La partita. Il Magenta aveva sbloccato il risultato al 26′ del primo tempo con Di Coste, già pericoloso dieci minuti prima con un palo colpito da distanza ravvicinata. Il vantaggio è durato soltanto sette minuti: al 33′ Vassallo ha firmato il pareggio del Saronno con una spettacolare rovesciata su assist di Brambilla.

Nella ripresa, al 7′, Ientile ha completato la rimonta biancoceleste, approfittando di un pallone non liberato dalla difesa del Magenta. Il Saronno ha poi sfiorato il terzo gol con Lofoco, fermato da un grande intervento del portiere Ferrara. Nel finale il Magenta ha cercato il pareggio, dando vita a una fase concitata segnata dalle proteste per gli episodi in area. Per la formazione di Danilo Tricarico è arrivata così la seconda vittoria consecutiva, mentre il Magenta, pur sconfitto, ha mostrato di poter competere anche con avversari di primo piano.

Magenta-Fbc Saronno 1-2

MAGENTA: Ferrara, Arrigoni, Nejmi, Mzoughi, Turato (37′ st Bergo), Moscheo (11′ st Aly), Geraci, Rausa (29′ st Varano S.), Decio, Grechi (31′ st Occhiuzzi), Di Coste. A disposizione: Macchi, Abbas, Cominetti, Varano M. Allenatore: Alfio Garavaglia.

FBC SARONNO: De Toni, Brambilla (1′ st Rusyn), Lofoco, Scaglione, Ruschena, Malvestio, Schenetti, Ientile, Giudici (23′ st Cocuzza), Candido (33′ st Favilla), Vassallo (43′ st Mazzola). A disposizione: Zadek, Tarabbia, Lazzaro, Sardo, Serra. Allenatore: Danilo Tricarico.

Arbitro: Armenia di Ragusa (Terlizzi di Bergamo e Navarrini di Monza).

Marcatori: 26′ pt Di Coste (M), 33′ pt Vassallo (S), 7′ st Ientile (S).

11102026