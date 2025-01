news

SARONNO – Maglia da titolare e primo gol in maglia biancoceleste per Alessio Schingo: è stato quello dell’inizio della rimonta del Fnc Saronno, oggi pomeriggio, contro il Robbio Libertas, gara finita 3-2. “Sono contentissimo per la cittoria e per il gol, una bella soddisfazione. Essere riusciti a raddrizzare la gara, dopo essere partiti molto male, è stato davvero un aspetto molto positivo!”

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all‘allenatore del Robbio Libertas, Fabrizio Viassi. E quella al vice allenatore saronnese, Fabio Tibaldo.

Fbc Saronno-Robbio Libertas 3-2

FBC SARONNO (4-2-3-1): Todesco; Pandini, Ortolani, Bello, Alletto; Papasodaro, Favilla (27’ st Brennici); Vaglio, De Vincenzi, Schingo (11’ st Locati); Mammetti. A disposizione Tucci, Brennici, Ciceri, Sironi, Cabezas, Pedrocchi, Ferrari, Mazzone. All. Roncari.

ROBBIO LIBERTAS (4-4-2): Rainero; Alabiso, Marasco, Bullano, Pisati; Malltezi, Tartaro (30’ st Dacosta), Capodaglio, Kambo; Iemmi (8’ st De Simone), Pavesi. A disposizione Civiero, Gregori, Guida, Vicini, Cesterioli, Modotti, Barone. All. Viassi.

Arbitro: Rihai di Lovere (Danciu di Lodi e Fusco di Milano).

Marcatori: 23’ pt Pavesi (Ro), 31’ pt Malltezi (Ro), 32’ pt Schingo (S), 42’ pt De Vincenzi (S), 26’ st Pandini (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 6-4 Robbio. Ammoniti Mammetti, Marasco, Bullano. Recupero 1-4.

19012025