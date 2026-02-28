news

LENTATE SUL SEVESO – Nell’anticipo pomeridiano di Eccellenza, la delusione per la Lentatese battuta in casa dal Fbc Saronno, in una gara combattuta e deciso nella ripresa, dalla tripletta del bomber saronnese Vassallo. “Una bella partita ma da parte nostra un po’ di rammarico c’è, anche perchè il gol decisivo del Saronno è scatuito a seguito di un’azione viziata da un fallo evidente ma che non è stato fischiato” dice alla fine l’allenatore della Lentatese, Roberto Mastrolonardo.

Lentatese-Fbc Saronno 2-3

LENTATESE (4-4-2): Barlocco; Marrosu (47′ st Locati), Arienti, Sberna, Pignatiello; Tagliabue, Molteni, Angiò Al. (19′ st Ranfi), Lanzarini (19′ st Gualandris); Malacarne, Diaferio. A disposizione Ciacio, Bottoli, Angiò An., Lossani, Alagna, Lillo. All. Mastrolonardo.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi (1′ st. Viganò); Cabezas, Lazzaro, Mira, Ruschena; Cocuzza (24′ st Serra), Candido (36′ st De Vincenzi), Vassallo. A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron, Provasi, Benedetti. All. Tricarico.

Arbitro Prandelli di Brescia (Bergamaschi di Bergamo e Marotto di Bergamo).

Marcatori: 16′ pt Vassallo (S), 18′ pt Malacarne (L), 29’pt Vassallo (S), 31′ pt Tagliabue (L), 33′ st Vassallo (S).

Note – Spettatori 120. Angoli 9-3 Fbc Saronno. Ammoniti Lazzaro, Lofoco e Lorusso. Recupero 1-4.

