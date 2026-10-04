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SARONNO – «Trovarsi sotto di tre gol nei primi dieci minuti rende tutto molto difficile». Fabio Brugnone, allenatore dell’Assago, ha analizzato così la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Fbc Saronno nella quarta giornata del campionato di Eccellenza. Una partita che per i milanesi si è messa immediatamente in salita, con i biancocelesti capaci di segnare tre volte tra il 4′ e il 6′ del primo tempo. «Avevamo preparato un approccio diverso – ha ammesso Brugnone – ma quando ti ritrovi sotto di tre gol diventa difficile rimettere in gioco la partita e riuscire a sviluppare le proprie trame. Sapevamo che il Saronno è una buona squadra e contro avversari di questo livello non bisogna concedere certi errori. Nel calcio, però, l’errore ci sta e una squadra più forte può approfittarne e chiudere subito la partita».

Il tecnico dell’Assago ha provato a intervenire già nel corso della prima frazione: «Sul 3-0 ho fatto subito un cambio per cercare di dare una scossa alla squadra. Nel secondo tempo ho poi inserito un centrocampista più di manovra, che riuscisse a tenere maggiormente il pallone e ci consentisse di ripartire».

Proprio dalla prestazione offerta dopo l’intervallo Brugnone ha tratto gli aspetti positivi della giornata: «Secondo me il secondo tempo lo abbiamo anche giocato noi. Abbiamo avuto tre occasioni per segnare e in alcune circostanze è stato bravo il portiere avversario. Sono sicuro che i ragazzi faranno tesoro di questa sconfitta, durante la settimana si rimboccheranno nuovamente le maniche e daranno il massimo. Ci aspetta un’altra battaglia, questa volta in casa: speriamo davanti al nostro pubblico di fare bene e regalargli la gioia dei primi tre punti».

La partita – Il Saronno ha indirizzato la gara in appena tre minuti. Al 4′ Giudici ha crossato dalla destra e Malvestio, con un’incornata, ha realizzato l’1-0. Un minuto più tardi, dopo una conclusione di Vassallo e un batti e ribatti in area, Ientile ha trovato il raddoppio. Al 6′ ancora Malvestio, partito da centrocampo, ha superato anche il portiere ospite Gambazza e ha firmato il 3-0. I biancocelesti hanno poi sfiorato ripetutamente il quarto gol: al 20′ Vassallo ha centrato la traversa con una conclusione dalla distanza, al 24′ il diagonale di Ientile è terminato di poco fuori e al 35′ Gambazza ha salvato sul tentativo ravvicinato di Cocuzza.

Nella ripresa l’Assago ha provato a reagire e al 4′ De Toni si è fatto trovare pronto sul tiro ravvicinato di Bartoli. Il Saronno ha comunque continuato a creare occasioni. Particolarmente vivace Schenetti, entrato al posto di Cocuzza: al 14′ ha servito Giudici, che ha mandato fuori di pochissimo, mentre al 20′ lo stesso Schenetti ha centrato la traversa. Alla mezz’ora ci ha provato anche Lazzaro con un diagonale terminato a fil di palo. Il risultato non è più cambiato e il Saronno ha così conquistato la prima vittoria stagionale.

FBC SARONNO-ASSAGO 3-0

Fbc Saronno (4-3-3): De Toni; Brambilla (26′ st Rusyn), Lofoco, Scaglione, Ruschena; Ientile, Lazzaro, Malvestio; Giudici (34′ st Cabezas), Cocuzza (10′ st Schenetti), Vassallo (26′ st Serra). A disposizione: Zadek, Mazzola, Favilla, Piroso, Candido. All. Tricarico.

Assago (5-3-2): Gambazza; Iovine, Fiorani, Filadelfia, Melini (31′ pt Vitanza), Matera (23′ st Liuzzo T.); Invernizzi (30′ st Jaupi), Morlandi (29′ st Facchini), Bartoli (5′ st Leotta); Fortunato, Zani. A disposizione: Liuzzo N., De Dona, Priori, Ranieri. All. Brugnone.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Al Noman di Abbiategrasso e Ghita di Voghera).

Marcatori: 4′ pt Malvestio (S), 5′ pt Ientile (S), 6′ pt Malvestio (S).

Eccellenza, girone A – risultati 4′ giornata

Vergiatese-Baranzatese 1948 0-1, Sedriano-Caronnese 2-3, Academy Calvairate-Aurora Cantalupo 7-3, Ardor Lazzate-Tribiano 1-2, Besnatese-Barona Sporting 0-3, Lentatese-Legnano 0-2, Rhodense-Magenta 2-0, Saronno Fbc-Assago 3-0.

Classifica

Rhodense 12 punti; Caronnese, Legnano 10; Barona Sporting, Academy Calvairate, Baranzatese 1948 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano 5; Tribiano, Aurora Cantalupo, Magenta, Saronno Fbc 4; Ardor Lazzate 2; Besnatese 1; Assago 0.

04102026