news

SARONNO – Mister Mavillo Gheller la prende con filosofia, dopo la prima sconfitta dell’Ardor Lazzate con lui in panchina, questo pomeriggio a Saronno (2-0) per la 21′ giornata di Eccellenza: “Ovviamente – in sintesi il suo pensiero – non si può pensare di vincere tutte le partite da qui alla fine, un passo falso può capire. Abbiamo perso contro un forte Saronno, almeno un gol ce lo saremmo anche meritati ma non stiamo a recriminare e pensiamo subito ai prossimi appuntamenti”.

La sconfitta spinge l’Ardor all’ultimo posto in classifica ma anche per quanto si è visto in campo, le premesse per una risalita senz’altro ci sono tutte.

Fbc Saronno-Ardor Lazzate 2-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi (35’ st Viganò); Ientile, Ruschena, Mira, Lazzaro (42’ st De Vincenzi); Serra (32’ st Cabezas), Candido (44’ st Benedetti), Vassallo (28’ st Cocuzza). A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron. All. Tricarico.

ARDOR LAZZATE (4-3-3): Bovi; Mauri, Soldi, Priola, Schieppati (35’ st Radojcic); Fogal (24’ st Altieri), Di Giuliomaria, Grillo (30’ st Buzzetti); Panatti, Torraca, Cazzaniga. A disposizione Ferrara, Marioli, Pasqual, Galimberti, Lokumu, Citterio. All. Gheller.

Arbitro: Taouili di Vicenza (Houjjaji di Treviglio e Terlizzi di Bergamo).

Marcatori: 9’ pt Lorusso (S), 13’ st Serra (S).

Note – Spettatori 120. Angoli 11-3 Saronno. Ammoniti Lorusso, Mira, Torraca, De Vincenzi, Grillo. Recupero 0-4.

Risultati

Anticipi 21′ giornata (sabato): Fbc Saronno-Ardor Lazzate 2-0, Altabrianza-Solbiatese 1-1, Arconatese-Besnatese 3-1, Sedriano-Vigevano 0-1, Vergiatese-Rhodense 0-1, Caronnese-Legnano 1-1. Domenica alle 14.30: Sestese-Lentatese e Vis Nova Giussano-Mariano, alle 15.30: Arcellasco-Magenta.

Classifica

Arconatese 50 punti, Solbiatese 37, Legnano 36, Caronnese 35, Vergiatese 33, Fbc Saronno 32, Rhodense e Magenta 30, Lentatese 28, Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Sedriano e Mariano 23, Sestese e Altabrianza 20, Arcellasco 19, Vigevano 18, Ardor Lazzate 17.

31012026