Calcio Eccellenza, mister Petrone (Arcellasco): “Mentalità sbagliata”
ERBA – “Nel primo tempo non c’eravamo, al di là delle qualità avversario: non è la mentalità giusta per chi, come noi, si vuole salvare!” Così mister Luigi Luca Petrone dell’Arcellasco al termine della gara, posticipo domenicale delle 18.30 del campionato di Eccellenza, giocata allo stadio di Erba contro la Caronnese (0-2).
Successo netto della Caronnese in trasferta, che si impone 2-0 sul campo dell’Arcellasco al termine di una gara sempre controllata. I rossoblù partono forte e dominano il primo tempo, creando diverse occasioni e collezionando numerosi calci d’angolo. Il vantaggio arriva al 32’ con Ghibellini, bravo a finalizzare di testa da pochi passi. L’Arcellasco si vede solo nel finale di frazione con un tiro da fuori di Castria. Nella ripresa la Caronnese chiude subito i conti al 9’ con una punizione di Di Quinzio. I padroni di casa provano a reagire senza però impensierire più di tanto Paloschi, se non con un potente tiro di Locatelli respinto dal portiere ospite.
Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.
Arcellasco-Caronnese 0-2
ARCELLASCO: Scalise; Ripamonti (1’ st Mazara), Locatelli, Galbusera; Hamidi (15’ st Molinaro), Sassella (38’ st Bossi), Garofoli, Belinghieri; Gandola, Castria (1’ st Caligiuri), Giugliano (15’ st Pinotti). A disposizione Pirola, Sotelo, Scaccabarozzi, Pontiggia. All. Petrone.
CARONNESE: Paloschi; Vaghi, Galletti, Sorrentino, Vitofrancesco; Malvestio, Ortelli, Cannizzaro; Di Quinzio (35’ st Tumino), Corno (48’ st Cappi), Ghibellini (24’ st Cerreto). A disposizione Vergani, Inviti, El Fkak, Signorile, Sarkar, Colombo. All. Ferri.
Arbitro: Nicotera di Aprilia (Tirloni di Treviglio e Gibbin di Voghera).
Marcatori: 32’ pt Ghibellini (Ca), 9’ st Di Quinzio (Ca).
29032026