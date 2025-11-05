news

MARIANO COMENSE – Niente da fare per il Fbc Saronno mercoledì sera, 10′ giornata di Eccellenza, sul campo del Mariano: 3-1 per i comaschi. L’allenatore di casa, Davide Rione, è contento soprattutto del primo tempo: “La mia squadra mi è piaciuta all’inizio. Nella ripresa siamo stati bravi nello riuscire a chiuderla”.

Mariano Calcio-Fbc Saronno 3-1

MARIANO CALCIO (4-4-2): Negri; Pelucchi (43’ st Sanzò), De Rosa, Beye, Calandra; Della Torre (39’ st Polese), Orellana Cruz, Marrulli (39’ st Cannataro), Miccoli (24’ st Tocci); Proserpio (43’ st Mariani), Schingo. A disposizione Aiello, Grassi, Mariani, Piombino. All. Rione.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Lofoco, Lorusso, Hasanaj; Vaglio (1’ st Serra), De Vincenzi (1’ st Alvitrez), Favilla; Benedetti, Cocuzza, Vassallo. A disposizione Norrito, Mzoughi, Moretti, Corona, Cabezas, Tibaldo T., Volontè. All. Tibaldo F.

Arbitro Malascorta di Jesi (Ravelli di Bergamo e Fundarò di Lecco).

Marcatori p.t. 27’ Proserpio (M), 37’ Della Torre (M) (rig), s.t. 2’ Benedetti (S), 35’ Schingo (M).

(foto e video: mister Davide Rione)

