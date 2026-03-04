news

SARONNO – Decisamente soddisfatto al termine della partita di mercoledì sera al Colombo Gianetti l’allenatore del Mariano, Davide Rione: la sua squadra ha bloccato sul pari, 0-0, il quotato Fbc Saromno. “Il punto me lo prendo tutto, contro un Fbc Saronno che rispetto all’andata, quando lo avevamo battuto in casa, si è trasformato e rilanciato – dice il tecnico dei comaschi – Per noi un punto importante per la classifica ma anche meritatissimo”.

Fbc Saronno-Mariano 0-0

FBC SARONNO (3-4-3): Foresti; Viganò (30’ st Lofoco), Mzoughi, Lorusso; Ientile, Mira (1’ st Cabezas), Lazzaro, Ruschena; Serra (1’ st Benedetti), Candido, Cocuzza (20’ st Vassallo). A disposizione Todesco, Alletto, Raimondo, De Vincenzi, Manfron. All. Tricarico.

MARIANO (3-4-3): Leoni; Mariani D., De Rosa, Beye; Calandra, Mariani R. (38’ st Polese), Abbiati, Cannataro; Miccoli (8’ st Marrulli), Schingo, Della Torre. A disposizione Aiello, Bettoni, Menchise, Negri, Sanzo, Polese. All. Rione.

Arbitro: Bardaglio di Como (Navarrini di Monza e Bogni di Gallarate).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-2 Mariano. Ammoniti Mariani R., Mzoughi, Cabezas, Mariani D. Recupero 1-7.

