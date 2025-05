news

CARONNO PERTUSELLA – Vincenzo Siciliano, allenatore del Sandonà, ritiene che la sfida con la Caronnese resti apertissima, anche dopo la vittoria della domenica pomeriggio nella gara di andata 1-2 a Caronno Pertusella. “Bella partita, la Caronnese è la miglior avversario incontrato sinora in questa stagione – Siciliano non ha dubbi – Anche se abbiamo vinto credo che tutto resti in bilico, decisiva la gara di ritorno domenica prossima”.

Caronnese-Sandonà 1-2

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Dilernia (13’ st Battistella), Galletti, Sorrentino, Napoli; Malvestio, Zibert, Paltrinieri (1’ st Romeo); Doumbia, Colombo, Cannizzaro (44’ st Omoregbe). A disposizione Vergani, Lofoco, Cerreto, Savino, Tondi, Corno. All. Ferri.

SANDONA’ (4-3-3): Battaiotto; Granzotto, Abcha, Pasian, Mazzon (1’ st Di Sopra); Soncin, Fortunato, Teso A. (44’ st Crescente); Crivaro (27’ st Scroccaro), Scantaburlo (36’ st Brichese), De Stefani (31’ st Destito). A disposizione Teso G., Rocchetto, Ruffato. All. Siciliano.

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia (Palma di Bologna e Corbelli di Rimini, quarto uomo Bonasera di Enna).

Marcatori: 14’ pt De Stefani (S), 9’ st Crivaro (S), 23’ st Doumbia (Ca).

Note – Spettatori 600 circa. Angoli 9-2 Caronnese. Ammoniti Fortunato, Galletti, De Stefani, Pasian, Di Sopra. Espulso Soncin al 43’ pt. Recupero 3-6.

25052025