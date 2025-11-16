news

VERGIATE – Partita storta per il Fbc Saronno nella 12′ giornata di Eccellenza, sotto l’acqua sul campo della Vergiatese domenica pomeriggio. Una domenica no, ne parla l’allenatore dei biancocelesti Fabio Tibaldo: “Una partita, da parte nostra, “non fatta bene”. Abbiamo sbagliato un gol a porta vuota dopo aver fatto fatica i primi dieci minuti, poi l’uno-due della Vergiatese ha raddoppiato ed a quel punto si è tutto complicato”.

Vergiatese-Fbc Saronno 2-0

VERGIATESE (4-3-3): Ferrari; Caluschi, Mazzucchelli, Picozzi, Grippo; Macchi (3’ st Pisan), Giamberini (40’ st Diana), Costantini; Dervishi (36’ st Merzario), Oldrini, Settimo (38’ st Basso Serati). A disposizione Lodi, Crispino, Barbui, Gallazzi, Spaiu. All. Tomasoni.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto (38’ st Cabezas), Viganò, Lorusso, Ruschena; De Vincenzi, Favilla (43’ st Moretti), Alvitrez (1’ st Sardo); Cocuzza, Serra, Vassallo (18’ st Vaglio). A disposizione Norrito, Lofoco, Mzoughi, Hasanaj, Tibaldo T. All. Tibaldo F.

Arbitro: Mufatti di Sondrio (Danciu di Lodi e Houjjaji di Treviglio).

Marcatore: 35’ pt e 43’ pt Oldrini (V).

Note – Spettatori 120 circa. Angoli 6-0 Vergiatese. Ammoniti Macchi, Costantini, Giamberini, Lorusso, Favilla, Serra. Recupero 1-4.

