SARONNO – Stasera dalle 20.30 l’anticipo della 34′ giornsta di Eccellenza, in campo anche le formazioni locali e parola al tecnico saronnese, Fabio Tibaldo che presenta la sfida in trasferta contro una Rhodense lanciatissima verso le zone di vertice della graduatoria; e a Michele Ferri mister della Caronnese che parla della trasferta nel Pavese per affrontare il pericolante Robbio.

Le gare di stasera

Per quanto concerne il Fbc Saronno, in serie positiva da due giornate, si annuncia l’impegnativa trasferta sul campo di una Rhodense in piena lotta per i vertici della classifica; arbitro Francesco Russo di Benevento, assistenti Giovanni Lo Monaco di Como e Marco Petrosino di Bergamo. Per l’Ardor Lazzate ancora qualche speranza di centrare l’obiettivo playoff, speranza che passa però dalla vittoria stasera in trasferta contro Legnano (arbitro Riccardo Verrastro di Mantova, assistenti Matteo Scopelliti di Milano e Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio), mentre la Caronnese va in casa della penultima in graduatoria, il Robbio, per continuare ad inseguire la vetta; arbitro Natale Rossiello di Molfetta con assistenti Andrea Missaglia di Monza e Gabriele Terlizzi di Bergamo.

Classifica

Pavia 62 punti, Solbiatese 61, Caronnese 60, Rhodense 59, Mariano 53, Ardor Lazzate 50, Fbc Saronno 40, Sestese 36, Cinisello e Legnano 32, Lentatese e Vergiatese 31, Sedriano 30, Casteggio e Ispra 29, Meda 23, Robbio Libertas 20, Base 96 Seveso 17.

